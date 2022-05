Verkeersregelaar moet op motorkap springen om aanrijding te voorkomen en wordt 15 meter meegesleurd

SUV's niet gevaarlij­ker dan gewone auto's volgens Belgisch onderzoek

Meer dan de helft van alle in Nederland verkochte auto's is een SUV of een cross-over. Toch hebben deze auto's een ietwat bedenkelijke reputatie, omdat ze dodelijker zouden zijn voor fietsers en voetgangers. Belgisch onderzoek wijst echter uit dat dit niet opgaat voor kleine en middelgrote SUV's.

26 april