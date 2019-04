Verkeerslicht springt alleen op rood voor snelheidsduivels

In de gemeente Bree, net over de grens bij Weert, denkt het gemeentebestuur dat het gejakker op de sluiproutes effectief bestreden kan worden met een mobiel verkeerslicht voor hardrijders. Wie er te hard rijdt wordt eerst met een smiley-bord geattendeerd op het gedrag en vervolgens springt verderop een verkeerslicht op rood. De tijdwinst van het snelle rijden wordt zo meer dan teniet gedaan door de tijdstraf bij het rode licht.

Achter het rode licht staat een flitser, zodat aso’s die het verkeerslicht negeren een boete thuis krijgen voor rijden door rood én de snelheidsovertreding. Het sympathieke van het verkeerslicht zit hem erin dat automobilisten die de maximumsnelheid respecteren wel een groen licht krijgen. Het grote nadeel is dat wie vlak achter de snelheidsduivel rijdt, noodgedwongen ook moet wachten. De gehele installatie is mobiel, dus de gemeente kan die geregeld verplaatsen.

Vlaamse verkeerskundigen denken dat het verkeerslicht vooral een psychologisch effect heeft. De overtreder wordt meteen bestraft en hij wordt bovendien publiekelijk aan de schandpaal genageld, je staat immers in the middle of nowhere voor een rood licht te wachten met achter je boos toeterende automobilisten die door jouw schuld ook moeten wachten. Dat zou effectiever zijn dan een verkeersboete die weken later op de mat valt.