Verkeersboetes bijna 20 procent duurder: dit is de reden

Met telefoon in de hand autorijden: 418 euro

Een opsteker voor de inkomsten van de Rijksoverheid is intussen wel de stijging van het aantal processen-verbaal voor automobilisten die met hun telefoon in de hand achter het stuur zitten. De politie spreekt van een toename van maar liefst 35 procent. Uit de jongste cijfers van de politie blijkt dat vorig jaar 115.575 automobilisten daarvoor een bekeuring kregen. En dat waren er ruim 30.000 meer dan in 2021 (85.329).

Niet alleen automobilisten gaan in de fout

Overigens gaan niet alleen autobestuurders met hun smartphone in de fout. In totaal kregen vorig jaar 179.295 verkeersdeelnemers een bekeuring voor het vasthouden van een mobiele telefoon. Ook motorrijders, brom- en snorfietsers en fietsers werden op de bon geslingerd. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk nog hoger, want deze cijfers zijn alleen van de politie. Ook boa’s mogen een bekeuring geven voor het vasthouden van een mobiele telefoon in de auto of op de fiets, motor of bromfiets. Maar die cijfers worden niet in de politiedata meegenomen.