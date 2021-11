Verkeerde brandstof getankt? Dit moet je wel en vooral niet doen

Benzine in een dieselauto gooien, of andersom: het overkomt jaarlijks vele duizenden automobilisten. Maar wat doe je als het je overkomt?

Verkeerd tanken komt nog vaak voor, ook al worden er steeds meer maatregelen genomen om dit te voorkomen. Maar wat doe je als je erachter komt dat je de verkeerde brandstof hebt getankt? In de eerste plaats is het belangrijk dat je de motor niet start, of in ieder geval direct uit te schakelen als ie wel is gestart. Zelfs de auto even snel verplaatsen kan al schade aanbrengen aan de motor. Vooral dieselmotoren zijn hier gevoelig voor. ,,Helaas gaat het in 95 procent van de gevallen precies om deze fout, omdat het vulpistool van een dieselpomp te groot is voor de opening van een benzinetank en andersom niet‘, aldus Yan van de Velde van Wrong Fuel Rescue.

Contact niet inschakelen

,,Schakel zelfs het contact niet in, omdat de meeste auto’s zijn uitgerust met elektrische brandstofpompen", zegt Van de Velde. ,,Deze beginnen al met het vullen van de brandstofleidingen zonder draaiende motor.” Of de motor nu wel of niet gestart is: in beide gevallen moet de hulp worden ingeroepen van professionals. De brandstof moet namelijk uit de tank gepompt worden om schade aan het motorblok te voorkomen. Gemiddeld is de ANWB anderhalf uur bezig met een dergelijke klus, omdat ook vaak de elektronica gereset moet worden.

Schade niet gedekt

Schade door verkeerd tanken is vaak extra zuur omdat de kosten in de regel niet worden gedekt door fabrieksgaranties of andersoortige extra garanties, aldus Van de Velde. ,,Deze komen dus bijna altijd volledig neer op de schouders van de eigenaar van het voertuig.” En ook de Wegenwacht helpt in deze gevallen niet gratis: Bij pech ontstaan door het tanken van een verkeerde brandstof, betaal je een eigen bijdrage van € 50,-. De kosten voor eventuele vervolgreparaties zijn voor eigen rekening.

