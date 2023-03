‘Verheerlijken’ snelheid op sociale media wordt mogelijk strafbaar in België

video Zwangere jonge vrouw onschuldig slachtof­fer van illegale straatrace in Beugen

BEUGEN - Het zware verkeersongeluk maandagavond op bedrijventerrein Sterckwijck in Beugen blijkt een gevolg van een illegale straatrace. Bij de botsing is een jonge zwangere vrouw uit Beugen gewond geraakt. Zij bestuurde een auto die niets te maken had met de straatrace.