Vergeten sportwagen van leraar na halve eeuw herontdekt in stoffige garage

Een Britse leraar kocht in 1971 een acht jaar oude Jaguar E-Type om zijn eerste baan als leraar te vieren. Twee jaar later parkeerde hij de bolide in zijn garage, waar de auto pas na bijna vijftig jaar jaar werd herontdekt. Volgende maand wordt de auto geveild.

De Jaguar E-Type is een van de meest geliefde klassieke auto's onder liefhebbers en verzamelaars. Dat komt vooral door zijn mooie gestrekte lijnen. Saillant detail: Enzo Ferrari, oprichter van het gelijknamige sportwagenmerk, betitelde de E-Type ooit als de mooiste auto ter wereld en in 1996 werd het model door het Museum of Modern Art uitgeroepen tot beschermd kunstwerk.

De Britse leraar kocht de Jaguar om mee naar school te rijden en dat deed hij ook, totdat hij ergens in 1973 de auto in zijn garage parkeerde om de remklauwen te wisselen en wat plaatwerk te verfraaien. Nu, bijna een halve eeuw later, staat de auto er nog steeds. De koplamp rechtsvoor ontbreekt, er is roest zichtbaar en onder de laag stof en vuil is nog maar net de blauwe kleur te zien.

Volledig scherm Jaguar E-Type 'barnfind'. © H&H Classics

De binnenzijde van de E-Type van de eerste generatie zit vol met rommel en spinnenwebben. De panelen in de voetenruimte en op de middenconsole zitten niet meer op hun juiste plaats en dus is duidelijk: dit is een restauratieproject waar veel geld en liefde aan te pas moet komen. De motor van de schuurvondst is een 4,2-liter zescilinder met 269 pk. De teller wijst 79.651 mijl aan. Dat komt overeen met zo’n 128.186 kilometer.

Wie de auto heeft herontdekt en waarom de auto wordt geveild is niet duidelijk, maar vaak heeft zoiets een treurige achtergrond: in veel gevallen wordt pas tot dit soort acties overgegaan als de eigenaar is overleden. De auto komt op 15 maart onder de hamer bij H&H Classic Car & Motorbike Auctions. De auto wordt in de staat waarin ‘ie is gevonden getoond in het Imperial War Museum in Duxford.

Volledig scherm Jaguar E-Type 'barnfind'. © H&H Classics

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: