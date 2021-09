Verdwaalde man (23) denkt binnendoorweg gevonden te hebben, maar rijdt recht de sloot in

Video Onrust op terras Turnhout, vlak bij Nederland­se grens: auto ‘drift’ over uitgaans­plein

7 september In het centrum van de Belgische plaats Turnhout, vlak bij de Nederlandse grens, is gisteravond korte tijd onrust ontstaan. Bezoekers op het terras werden plotseling opgeschrikt door een auto die midden op het plein rondjes maakte met gierende banden. De bestuurder is later op de avond opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen.