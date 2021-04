Verdachte van shovel-aanval op fotograaf blijft langer vastzitten

De verdachte blijft veertien dagen langer in bewaring. Aanvankelijk zou ook een tweede verdachte vrijdagmiddag worden voorgeleid bij de rechtbank in Arnhem, maar dat is niet gebeurd, weet een woordvoerder van de rechtbank Gelderland. De reden daarvoor is niet openbaar gemaakt.

Shovel duwde auto in sloot

In totaal zijn er drie verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag met een shovel - een soort graafmachine - op een persfotograaf en zijn partner. Dat gebeurde maandagavond bij de buurtgemeenschap Nederwoud, in het buitengebied van Lunteren. De slachtoffers werden bedreigd en met hun auto in een sloot geduwd door een shovel. Het gefilmde incident maakte veel los en de persfotograaf heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag of moord.

De bestuurder van de shovel is maandagavond opgepakt. Het gaat om een 34-jarige Lunterenaar die voor zijn daden een jarenlange celstraf riskeert. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Een 21-jarige man uit Barneveld werd dezelfde avond gearresteerd. Dinsdag werd een derde verdachte aangehouden, een Lunterenaar (55). Hij wordt, net als de jonge Barnevelder, verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Wie van de drie langer moet blijven zitten, is niet bekend gemaakt omwille van de privacy. ,,We zitten nog vroeg in het onderzoek, dan melden we niet veel”, zegt de woordvoerder van de rechtbank Gelderland.

