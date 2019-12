‘Verboden’ Ferrari-folder bijna net zo duur als een nieuwe Porsche 911

Op een veiling in Ladenburg in Baden-Württemberg is een zeldzame Ferrari-brochure geveild voor een recordbedrag. Een anonieme bieder uit de Verenigde Staten deed het winnende bod en betaalde volgens motor.at in totaal 127.600 euro voor de brochure.

Per pagina kost de brochure daarmee evenveel als een goed uitgeruste compacte auto, namelijk 31.900 euro. Er zijn wereldwijd slechts drie versies van deze prospectus bekend. ,,Er wordt gezegd dat Enzo Ferrari de folder destijds had afgekeurd omdat hij ze niet mooi vond’’, zegt Tobias Friedrich van het veilinghuis Ni-Cola Classics.

Desondanks waren al enkele exemplaren naar geïnteresseerde partijen gestuurd. Dat is de reden waarom de folder zo zeldzaam is. In 2007 werd voor het laatst een brochure van deze serie te koop aangeboden. Op een veiling in Zwitserland werd dit exemplaar verkocht voor 17.000 euro. Sindsdien is de waarde ervan met 650 procent gestegen.