Veel Nederlanders wassen hun auto bijna nooit

Saharazand zorgde de afgelopen periode voor een visuele smet op het Nederlandse wagenpark. Maar wat blijkt? Ondanks dat we in Nederland een schone auto belangrijk zeggen te vinden, wast een behoorlijk deel van de Nederlanders zijn of haar auto nooit.

Ongetwijfeld ken je iemand die trots is op zijn auto, of misschien ben je dat zelf wel. Dat vertaalt zich echter lang niet altijd in het schoon houden van je vierwielige trots, zo blijkt uit onderzoek van Allianz Direct. Hoewel 64 procent van de ondervraagden aangeeft een schone auto belangrijk te vinden, gaat maar liefst 21 procent van de Nederlandse autobezitters nooit met zijn of haar auto door de wasstraat. 43 procent van de ondervraagden geeft aan zijn of haar auto slechts eens in de zoveel maanden door de wasstraat te trekken.

Met de hand

Van het deel dat nooit met zijn auto door de wasstraat gaat, geeft 27 procent aan ook nooit met de hand te wassen. Ruim een derde van de mensen die de wasstraat om welke redenen dan ook links laat liggen geeft aan dit wel te doen, maar slechts eens in de paar maanden. Natuurlijk zijn er automobilisten die vaker de spons en tuinslang ter hand nemen. 7 procent van de ondervraagden geeft aan de buitenkant van de auto ongeveer een keer in de week schoon te maken. Bijna dertig procent geeft aan het wassen van de auto ook daadwerkelijk leuk te vinden.

Niet in vieze auto van ander

Het interieur van de auto komt er over het algemeen beter vanaf dan de buitenkant. Zo geeft 46 procent van de ondervraagden aan eens in de paar maanden het interieur een opfrisbeurt te geven. Meer dan een op de vier Nederlanders geeft daarbij aan dit in ieder geval één keer per maand te doen. In een zelf vies gemaakte auto zitten wordt als minder storend bevonden dan plaatsnemen in een vieze auto van een ander. Ongeveer de helft stapt liever niet in een auto van een ander als die vanbinnen of vanbuiten smoezelig is. Daar trekken we blijkbaar ook graag conclusies uit. 40 procent van de ondervraagden geeft daarbij namelijk aan dat het denkt dat mensen met een ‘slordige’ auto zelf ook sloddervossen zijn.

Wie van plan is zijn auto te wassen, kan beter even wachten, want er zit weer Saharazand in de lucht. Tips om dat ‘schuurpapierzand’ veilig van je auto te halen, vind je hier bij onze collega's van Autoweek. Overigens hoeft autowassen niet altijd peperduur te zijn. Vaak loop je met de duurste programma's zelfs meer risico op schade.

