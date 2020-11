Veel Nederlanders laten goedkopere autoverzekering aan hun neus voorbij gaan

Er woedt een felle concurrentiestrijd op de markt voor autoverzekeringen. Daardoor wijzigen de premies soms met de dag. Wie langere tijd niet naar zijn autoverzekering omkijkt, loopt hierdoor het risico onnodig een te hoge premie te betalen. Dit treft vooral mensen die gaan verhuizen of een nieuwe auto kopen en bij dezelfde verzekeraar blijven zitten. Meestal biedt een andere verzekeraar in dergelijke situaties een lagere premie, constateert vergelijkingssite Independer .

Postcode

Autoverzekeraars kijken naar verschillende combinaties van factoren bij het bepalen van een premie voor een klant. De belangrijkste hierin zijn leeftijd, postcode, schadeverleden, autotype en –model. Elke verzekeraar weegt deze factoren op zijn eigen manier en bepaalt hiermee een individuele premie. De beste deal is dus altijd afhankelijk van de kenmerken van een klant. Hierdoor krijgt de ene klant een betere deal bij verzekering A, en de andere klant bij verzekering B of C. Zit jij bij verzekeraar A en verandert er voor jou iets in je kenmerken? Dan krijg je vaak niet meer de beste deal. Je bent dan duurder uit en bent waarschijnlijk beter af bij een andere verzekeraar. De autoverzekering die voor een bepaald persoon het voordeligst is, is dat daarom ook maar voor een bepaalde periode.