Veel auto voor weinig? Deze extra stoere SUV kán een prijsknaller zijn

Je kunt kiezen uit maar liefst 70 verschillende kleurencombinaties bij de vernieuwde Citroën C3 Aircross. Voorheen bood de SUV-versie van de C3 ‘slechts’ 36 mogelijkheden, maar sinds de facelift is er keuze uit zeven lakkleuren, vier verschillende ‘color packs’ (die onder meer de buitenspiegels en delen van de bumpers andere kleuren geven) en drie decoraties voor de achterste zijruiten. Mocht dat nog niet genoeg zijn, kun je voor 400 euro extra ook nog gaan voor een contrasterend zwart óf wit dak én kiezen uit vier ‘ambiances’ voor het interieur.

Dit is dus duidelijk een auto voor creatievelingen. Z’n markante vormgeving zal dan ook niet iedereen aanspreken, maar de opfrisbeurt maakt met name de neus iets minder controversieel dan voorheen. De overdaad aan ronde vormen die het model tot op heden kenmerkte is letterlijk afgevlakt: de voorbumper is veel hoekiger, de luchtinlaat zit voortaan vol geometrische vormen en het prominente Citroën-logo zit wat hoger. Daarmee krijgt de Aircross een wat stoerder uiterlijk en loopt hij beter in de pas naast modernere familieleden zoals de (ë)C4 en de komende C5 X. Aan de achterkant zijn de veranderingen bij de C3 overigens heel minimaal.

Volledig scherm De vernieuwde Citroën C3 Aircross. Let op de nieuwe 'versiering' op de achterste zijruiten. © Citroën

Vorm of inhoud

De keuze voor een ruiger uiterlijk is opmerkelijk, want zo stoer is deze Citroën van zichzelf eigenlijk niet. Vooruit: hij is optioneel leverbaar met een aangepast en instelbaar tractiecontrolesysteem waarmee de voorwielen meer tractie houden op een lastige ondergrond (denk aan mul zand of modder), maar voor echte terreinwagenambities hoef je niet zozeer bij deze C3 aan te kloppen. Die stoere looks zitten er dus vooral voor de vorm.

Waar is hij dan wel goed in? Het bovengemiddeld comfortabel vervoeren van je gezin en veel spullen. Ook in zijn nieuwste gedaante is de Aircross één van de ruimste kandidaten die je in het compacte SUV-segment kunt kiezen. Zijn bagageruimte meet minimaal 410 liter maar belangrijker is dat de achterbak breed, hoog en slim van vorm is. Het vervoeren van een kinderwagen en aanverwante attributen is geen enkel probleem: dat gaat in deze Citroën eenvoudiger dan in bijvoorbeeld een Seat Arona, Opel Crossland of Kia Stonic. Heb je nog meer inhoud nodig? Dan kun je de achterbank een extra stukje (15 centimeter) naar voren schuiven.

Volledig scherm De achterbank is over 15 centimeter te verschuiven. © Citroën

Ook voorin heb je grote vakken in de portieren, redelijk wat plek voor losse spulletjes tussen de stoelen en een riant handschoenenkastje. De vormgeving van het interieur is bovendien onderscheidend en fris, al zie je aan de (harde) gebruikte materialen dat de C3 Aircross vooral niet te duur mocht worden. Het multimediascherm is eveneens vernieuwd: het meet nu negen inch in diameter en is daarmee 30 procent groter dan voorheen. Jammer genoeg heeft Citroën de menustructuren en het bedieningsgemak van het systeem niet verbeterd: het kan allemaal wat sneller, duidelijker en logischer.

Meer comfort

Citroën heeft werk gemaakt van verbeterde stoelen: voortaan heeft de C3 Aircross de zogenoemde ‘Advanced Comfort’-zetels, die dankzij een zachtere vulling meer zitcomfort moeten bieden. Dat lukt, want zeker bij de eerste keer instappen merk je dat je aangenaam ver weg zakt terwijl je billen vriendelijk worden verwelkomd.

Nadat je een tijdje onderweg bent, merk je echter dat de steun van de voorstoelen niet voor iedereen optimaal is: mensen van gemiddelde lengte zullen niet snel tegen problemen aanlopen, maar bestuurders met langere benen missen steun en kunnen de (korte) zitting niet voldoende verstellen. Geen groot probleem als je vooral korte ritten maakt, maar een zomerse rit naar Zuid-Frankrijk zou wel eens voor tintelingen in je onderbenen kunnen zorgen.

Volledig scherm De (optionele) Advanced Comfort-stoelen hebben een extra zachte toplaag. © Citroën

De zachte zetels passen overigens goed bij het veercomfort van de verhoogde C3, want dat is redelijk soepel. Het gaat te ver om deze auto te omschrijven als een soort rijdend waterbed, maar zeker op glooiend asfalt hebben de veren een aangenaam rustig karakter. Op korte oneffenheden (zoals een brugaanhechting), over drempels of bij slechter wegdek merk je echter dat de demping niet enorm geraffineerd is: de Aircross vangt de eerste klappen soepel op, maar weet de vering daarna niet altijd vlot in de neutraalstand te krijgen. In sneller genomen bochten is dit bovendien een auto die met plezier op één oor gaat hangen, dus Citroën mikt met deze afstelling duidelijk niet op de gevorderde scheurneus.

Redelijke uitrusting

Dat zie je ook aan de motoren die Citroën levert voor deze auto: er zijn twee versies van de BlueHDi-dieselmotor aanwezig (met 100 of 120 pk) maar die wordt in Nederland nauwelijks gekozen. Relevanter voor ons land is de driecilinder Puretech-benzinemotor, die voortaan leverbaar is met naar wens 110 of 130 pk. Voorheen bestond hier ook nog een lichtere variant met 82 pk van, maar die is niet langer beschikbaar. Dat is logisch, want zelfs de sterkste variant zwemt niet in zijn kracht, dus was die minst sterke versie vooral een manier om de basisprijs zo laag mogelijk te houden.

Volledig scherm Het ontwerp is fris, de materialen niet heel fraai. © Citroën

Daarover gesproken: de C3 Aircross rolt de showroom uit voor minimaal 23.090 euro. Voor deze nette prijs krijg je de Puretech 110 met het uitrustingsniveau Live, voorzien van onder meer Apple Carplay en Android Auto, airconditioning, een systeem dat je waarschuwt als je de rijstrook verlaat, een DAB+-radio en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Er zijn in totaal twaalf veiligheidssystemen leverbaar, waarbij het jammer is dat onder meer de automatische noodrem met voetgangersdetectie, een botswaarschuwingssysteem en een grootlichtassistent extra geld kosten. Aan het feit dat systemen zoals adaptieve cruise control en een actieve rijstrookhulp niet leverbaar zijn, zie je dat de Citroën in de basis al ouder is dan sommige concurrenten.

Automaat flink duurder

Wie een automaat wil – dat geldt voor vrij veel kopers van dit soort compacte, hoge modellen – zit vreemd genoeg altijd vast aan de sterkste motorisering (de Puretech 130), die automatisch veel meer geld kost. Dan betaal je namelijk meteen minimaal 29.500 euro. Dan krijg je wel het rijkere uitrustingsniveau Feel, maar de meerprijs voor de zestraps automaat blijft vrij fors.

Volledig scherm De achterbak is groot, ook in vergelijking met de concurrentie © Citroën

Die hoge prijs hoeft overigens geen streep door de rekening te trekken. De Citroën C3 Aircross is namelijk bij uitstek een model dat profiteert van de opkomst van privé-lease: omdat deze auto niet ontzettend populair is bij mensen die hem zelf kopen of zakelijk leasen, vallen de maandbedragen voor de C3 Aircross regelmatig lager uit.

Het loont om daarnaar te informeren bij de dealer, al is het altijd goed om te onthouden dat je bij zo’n private lease-contract vaak meerdere jaren aan de auto vast zit, een maximum aantal jaarkilometers mag rijden en een kredietregistratie achter je naam krijgt. Bovendien heb je bij zo’n privéleaseauto mogelijk te maken met een voorraadmodel dat al gebouwd is (dus kun je misschien niet jouw favoriete kleurencombinatie kiezen), maar deze vorm van autorijden kan juist bij deze Citroën een aantrekkelijke manier zijn om voordeliger te rijden in een relatief praktische, nieuwe gezinsauto.

