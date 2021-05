Vanaf 1 juli ook ‘NAP’ voor motorfiets ter voorkoming van kilometerfraude

Auto van boa's in plastic gewikkeld en banden lek gestoken: gemeente Heerde is boos

12:53 Op het eerste gezicht lijkt het een grap: een auto die in plastic is ingepakt. Maar met vier lek gestoken banden ziet de eigenaar - de gemeente Heerde - er niet de lol van in. Dus heeft ze aangifte gedaan van het beschadigen van een auto voor onder meer boa’s op het parkeerterrein van het gemeentekantoor aan de Eperweg.