Van Gogh komt tot leven in spectaculaire drive-in: kunst genieten vanuit je auto

Aanvankelijk konden bezoekers alleen rondwandelen in de ruimte waar rondom projectieschermen zijn geplaatst. Corey Ross, mede-bedenker van het drive-in concept, zegt dat ,,deze ervaring een grote artistieke uitdaging vormde omdat niemand goed wist hoe de beleving zou zijn vanuit een auto.” Het was nooit eerder uitgeprobeerd.

In totaal geven nu 52 projectoren met 90 miljoen pixels een gedetailleerd beeld weer van Van Gogh’s werk. ,,Vanuit de auto ervaar je de beelden wel op een andere manier. Daarom hebben we besloten om nog steeds ook een wandeling in de expositieruimte aan te bieden, met in acht neming van social distancing”, klinkt het. ,,Van Gogh onderging zelf ook zware perioden. Hij leefde in barre tijden en worstelde met een depressie.” Volgens Ross begrijpen mensen door de coronacrisis beter dan ooit hoe het voelt om een moeilijke situatie te doorstaan.