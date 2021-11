Van de Kia van Leroy (26) zijn er maar 35 naar Nederland gekomen: ‘Ik zag 'm en dacht: wat een brute bak’

mijn blik en ik Jan (60) kreeg als kind de eend van zijn vader: ‘In mijn gedachten zit hij op de achterbank’

Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto. In deze aflevering: Dordtenaar Jan Brandt heeft de door zijn vader nieuw gekochte Citroën 2CV overgenomen. Na veertig jaar heeft hij ’m nog altijd. ,,Het is mijn eerste en wat mij betreft ook laatste eigen auto.’’

