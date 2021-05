Van coronasteun een Lamborghini, Ferrari en Bentley gekocht: Amerikaan opgepakt

Volgens The New York Times werd Mustafa Qadiri afgelopen vrijdag gearresteerd. De man uit Californië is aangeklaagd wegens fraude met leningen voor bedrijven met financiële problemen als gevolg van de coronapandemie. Onder bepaalde voorwaarden hoeven deze PPP-leningen (Paycheck Protection Program) niet terugbetaald te worden.

De luxe sportwagens zijn door de politie in beslag genomen. Het ging om een Ferrari 458 Italia uit 2011, een Lamborghini Aventador S en een Bentley Continental GP Coupé. Een ander deel van de staatssteun ging op aan luxevakanties die juist door de pandemie verboden waren. Een bankrekening waarop nog zo'n 1,6 miljoen euro stond, is door de autoriteiten geblokkeerd.

302 jaar celstraf

De verdachte is voorlopig nog op vrije voeten omdat hij een borgsom betaalde. Op 29 juni moet hij voor de rechter verschijnen en hij riskeert maximaal 302 jaar celstraf. Volgens The New York Times zijn er in de VS talloze gevallen van fraude met coronasteun.