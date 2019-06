Vakantiegangers opgelet: in deze landen mag je echt niks drinken als je gaat rijden

Vakantiegangers die wel zin hebben in een drankje, moeten uitkijken in het buitenland. Het aantal glazen alcohol dat je als chauffeur mag drinken ligt een stuk lager dan hier in Nederland. In een aantal landen geldt zelfs een zero tolerancebeleid.

De Britse organisatie Discover Car Hire vermeldt op zijn site de alcoholwetgeving van veelbezochte vakantielanden. Hiervoor moet je wel even doorklikken naar de reisinformatie per land. In Nederland mag je met 0,05 procent nog je weg vervolgen, maar in veel Europese landen mag de hoeveelheid alcohol in je bloed niet boven de 0,03 procent uitkomen.

Landen als Hongarije, Tsjechië en Slowakije - hanteren zelfs een zero tolerancebeleid voor rijden onder invloed. Dat betekent dat je helemáál geen alcohol in je bloed mag hebben.

Als algemene regel wordt gesteld dat het ongeveer anderhalfuur duurt voordat een alcoholische versnapering je systeem verlaat, maar dit is afhankelijk van leeftijd, geslacht, gewicht en hoe snel je lichaam alcohol verwerkt. Na stevig drinken duurt het maximaal een dag duren voordat er niks meer te zien is in het bloed, meldt de Jellinek kliniek op de site.

Omdat ieder lichaam genuttigde alcohol op een andere manier verwerkt, is het altijd het beste om helemaal niet te drinken als je van plan bent om te (gaan) rijden.

Maximaal toegestaan alcoholgehalte in het bloed per land in procenten:

Andorra - 0.05%

Armenië - 0.08%

Oostenrijk - 0.05%

Azerbeidzjan - nul procent

Wit-Rusland - 0.03%

België - 0.05%

Bosnië en Herzegovina - 0.03%

Bulgarije - 0.05%

Kroatië - 0.05%

Cyprus - 0.05%

Tsjechië - zero tolerance

Denemarken - 0.05%

Estland - 0.02%

Finland - 0.05%

Frankrijk - 0.05%

Georgië - 0.03%

Duitsland- 0.05%

Griekenland - 0.05%

Hongarije - zero tolerance

IJsland - 0.05%

Ierland - 0.05%

Italië - 0.05%

Kazachstan - zero tolerance

Litouwen - 0.05%

Liechtenstein - 0.05%

Luxemburg - 0.05%

Malta - 0.08%

Moldavië - 0.03%

Monaco - 0.02%

Montenegro - 0.03%

Nederland - 0.05%

Macedonië - 0.05%

Noorwegen - 0.02%

Polen -0.02%

Portugal -0.05%

Roemenië - zero tolerance

San Marino - 0.05%

Servië - 0.03%

Slowakije - zero tolerance

Slovenië - 0.05%

Spanje - 0.05%

Zweden - 0.02%

Zwitserland - 0.05%

Oekraïne - 0.02%

Groot-Brittannië - 0.08%

Schotland - 0.05%

Limieten in populaire overzeese vakantiebestemmingen:

Australië - 0.05%

Verenigde Staten - 0.08%