Uber krijgt concurrentie van nieuwkomer Bolt: ‘We zijn geen wannabe’

Uber krijgt concurrentie: het nieuwe, internationale taxiplatform Bolt start woensdag in Amsterdam. In Londen en Parijs zegt het bedrijf al een stevig marktaandeel te hebben veroverd.

Volledig scherm © Photo Republic/Bibi Neuray

Efficiënter werken, daarin zit ’m de crux van het succes van het internationale mobiliteitsplatform Bolt. Dat zegt tenminste de plaatselijk leidinggevende Lars Speekenbrink. Dat de Amsterdamse taximarkt - want daarop richt Bolt zich in eerste instantie - al de meest competitieve van Nederland is, hindert hem niets. “Door slim te werken en service te bieden aan zowel klanten als chauffeurs ben ik ervan overtuigd dat er voor ons voldoende ruimte is.”

Vanaf woensdag is Bolt actief in de stad. Het bedrijf, dat in 2013 in Estland werd opgericht als Taxify en enkele jaren later ook kort actief was in Nederland, timmert aan de weg als de Europese tegenhanger van Uber. Na een hele zwik landen in Oost- en Midden-Europa en Afrika richt het bedrijf zich meer en meer op West-Europa. In Stockholm, Parijs en Londen heeft het, volgens Speekenbrink, een stevig marktaandeel.

Bolt is inmiddels actief in meer dan 150 steden. Overal wordt gebruikgemaakt van officiële taxichauffeurs, in Londen hebben inmiddels meer dan 35.000 chauffeurs de app op hun telefoon. Ook in Amsterdam zullen de chauffeurs dezelfde zijn als die rijden voor Uber en oudere taxibedrijven.

Volledig scherm Lars Speekenbrink, Operations Manager Nederland van taxibedrijf Bolt. © Photo Republic / Bibi Neuray

Beter gebruikmaken van de auto

Doel van Bolt in Amsterdam: beter gebruikmaken van de auto in de stad. Niet per se meer, zegt Speekenbrink. “Onnodig rondjes rijden, auto’s die stil staan, daar willen wij een einde aan maken. Door vraag en aanbod zo precies mogelijk op elkaar af te stemmen. Doordat de nadruk ligt op gebruik en niet op bezit, kan de stad uiteindelijk af met minder auto’s.”

Dat klinkt bekend. Sterker nog: het lijkt als twee druppels water op de doelstellingen waarmee grote concurrent Uber ook altijd te koop loopt. Speekenbrink: “Wij zijn geen wannabe, wij hebben veel respect voor Uber. Maar ik denk dat wij het efficiënter kunnen, waardoor de commissie die de chauffeurs betalen lager kan en we meer service kunnen bieden aan de klanten.”

Bolt start in Amsterdam met enige honderden chauffeurs. Dat luistert nauw, zegt Speekenbrink. “We zetten de kraan niet vol open, dat is niet goed voor de taximarkt. Chauffeurs moeten genoeg ritten voor ons kunnen rijden, als we te veel chauffeurs hebben, komt hun inkomen in gevaar. Maar we zetten wel in op groei.”

Lagere commissie

De commissie die chauffeurs aan Bolt betalen zal in ieder geval in de beginperiode 15 procent bedragen. Ter vergelijking: chauffeurs die een rit rijden via Uber dragen doorgaans 25 procent van de ritprijs af aan het platform. De ritprijs bij Bolt zal, met name in het begin, lager zijn dan bij Uber. Die concurrentie is goed voor de klant, zegt Speekenbrink. “Concurrentie is goed, als het gezonde concurrentie is.”

De Amsterdamse tak zal worden bestierd vanuit een kantoor in Nieuw-West, hoewel er vooralsnog slecht drie mensen werken. “Dat is genoeg. Onze tools worden ontwikkeld op het hoofdkantoor in Estland en als mensen behoefte hebben aan contact, dan staan ze onmiddellijk in verbinding met onze servicemensen in Zuid-Afrika. Het is zaak dat je eventuele problemen oplost, daarvoor hoef je niet per se in Amsterdam zelf te zitten.”