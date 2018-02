Uber biedt in de VS nu ook deelfietsen aan

Voor de huurfietsen is Uber een samenwerking aangegaan met Jump, een start-up die naar eigen zeggen als enige toestemming heeft voor een service met deelfietsen in San Francisco.

Jump heeft 250 elektrische fietsen beschikbaar. Later dit jaar en bij gebleken succes wordt dat aantal verdubbeld. De nieuwe dienst heet Uber Bike, maar is heel anders dan het al bestaande UberBike in Amsterdam, waarbij het gaat om taxi's met een fietsenrek. Deze dienst wordt vooral gebruikt door fietsers die om welke reden dan ook liever een stuk met de auto afleggen en daarbij hun fiets willen meenemen. Dat doen ze bijvoorbeeld omdat ze te moe zijn, alcohol gedronken hebben of vanwege het slechte weer niet opnieuw op de fiets willen stappen.

Bij de Amerikaanse Uber-service kan je in de app op een kaart zien welke fietsen er in de buurt staan en die vervolgens ophalen. Een soortgelijk systeem is bekend van deelautobedrijven.