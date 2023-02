Twingo-rijders ontmoeten elkaar in Amersfoort om 30-jarige jubileum te vieren van koddig stadsauto’tje

De meeting wordt georganiseerd door de Facebookgroep Twingo 1 met ruim duizend volgers. Tussen 10.00 en 15.00 uur staan de auto's opgesteld. De organisatie hoopt de vier eerste Twingo-kleuren die in 1993 van de band kwamen rollen bij elkaar te kunnen brengen: paars, rood, geel en mintgroen.

Net als de Deux Cheveaux en de Renault 4 is de Twingo een van de iconische modellen uit de stal van Renault. De naam Twingo is een samenvoeging van de woorden Twist, Swing en Tango. Het staat volgens Franse fabrikant voor de speelsheid van de compacte stadsauto. Na twee nieuwe modellen Twingo in 2007 en 2014 wordt de auto inmiddels niet meer gemaakt.