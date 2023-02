Twingo-rijders ontmoeten elkaar in Amersfoort om 30-jarige jubileum te vieren van koddig stadsautootje

VRAAG & ANTWOORD Waarom worden spookrij­ders niet meteen op de radio gemeld?

‘Waarom wordt in Nederland niet onmiddellijk - zoals dat in Duitsland gebeurt - op alle radiozenders melding van een spookrijder gemaakt?’, vraagt lezer Ruud van Dongen in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie.

2 februari