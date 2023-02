Tweedehands auto's nóg duurder, maar consument wil er juist minder voor betalen

Terwijl occasions nog steeds duurder worden, wil de consument er juist minder voor betalen. Dat concluderen Gaspedaal.nl en AutoTrack op basis van vraag en aanbod op hun occasionsites. Terwijl de gemiddelde vraagprijs in januari toenam, trokken consumenten juist minder budget uit voor een occasion. In juni vorig jaar bedroeg het verschil tussen die twee nog 12,9 procent. Vorige maand is de kloof fors verder gegroeid, naar 28,2 procent.

Na een piek in augustus van € 19.269 is het geld dat consumenten voor een tweedehands auto uittrekken gedaald tot € 18.974. De gemiddelde vraagprijs van de aangeboden auto’s op Gaspedaal.nl en AutoTrack is in diezelfde periode juist gestegen naar € 24.332. Hierdoor is het verschil tussen de zoek- en vraagprijs in januari opgelopen tot een recordhoogte van € 5.358, terwijl dat verschil in juni van het afgelopen jaar meer dan de helft minder bedroeg: € 2.470.

De websites constateren verder dat diesels de afgelopen weer minder in trek waren en dat elektrische auto’s en hybrides juist steeds populairder worden bij consumenten. Ten opzichte van januari 2022 werd er in januari 2023 ruim 40 procent minder naar dieselauto’s gezocht. Naar benzineauto’s werd iets vaker gezocht ten opzichte van een jaar geleden (plus 1,45 procent), maar de grootste stijging zit bij elektrische auto’s (plus 5,60 procent) en benzine-hybride auto’s (plus 16,85 procent).

Steeds minder kopers willen een auto met handbak

Verder constateren de beide sites dat de handgeschakelde versnellingsbak minder in trek is. In januari 2022 zocht nog 23,2 procent van de consumenten naar een auto met handbak, een jaar later is dit gedaald naar 19,7 procent.

Een heel andere trend is dat de hatchbacks en sedans een comeback maken. De stationwagen werd het afgelopen jaar iets minder populair, maar blijft de favoriete carrosserievorm van Nederlandse occasionkopers. In januari 2022 bestond nog 26,9 procent van de zoekopdrachten uit stationwagens, tegenover 24,7 procent in januari 2023. In diezelfde periode wonnen de hatchbacks en sedans aan populariteit. In januari 2022 zocht 21,8 procent van de consumenten een hatchback, in januari 2023 steeg dit naar 23,8 procent. De SUV is na de stationwagen en hatchback de populairste carrosserievorm: zo’n 14,7 procent van de zoekopdrachten leidt naar een SUV of echte terreinwagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.