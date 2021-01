Twee derde van de elektrische autorijders heeft een laadstation aan huis

Opties ‘uploaden’? Bij BMW kan het binnenkort ook

20 januari Bezitters van een BMW of Mini kunnen accessoires op hun auto in de toekomst aan- of uitzetten. Door de software draadloos aan te passen, worden onder meer camera’s, sensoren en rijhulpsystemen op afstand bediend. ‘Ook een pakket aan speciale geluiden voor elektrische auto’s, gemaakt door de beroemde componist Hans Zimmer, is mogelijk.’