Trap niet in deze twee oplichtingstrucs op parkeerplaatsen in het buitenland

Vorig jaar waarschuwde de Franse politie al voor de ‘Italiaanse oplichterstruc’, waarbij dieven expres een of meer banden leeg laten lopen van auto's die onbeheerd op een parkeerplaats staan. Nadat ze een band hebben laten leeglopen, wachten de dieven tot de bestuurder terugkeert. Die gaat dan normaal gesproken in de bagageruimte van de auto op zoek naar een reserveband of reparatieset.

De dieven maken gebruik van het feit dat de gedupeerden vergeten dat de auto dan niet op slot is. Slachtoffers laten hun auto onbewaakt achter, op zoek naar hulp of een reservewiel, waarna de dieven snel de auto induiken om waardevolle zaken als een telefoon, zonnebril, portefeuille of bagage te stelen.

Of de truc de toevoeging ‘Italiaans’ heeft gekregen omdat het vooral Italianen zijn die zich erin hebben gespecialiseerd, is niet bekend. Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze simpele truc, is het noodzakelijk om bij een lekke band eerst de auto af te sluiten en alle waardevolle spullen uit het zicht te halen of in een (afsluitbaar) handschoenenkastje te plaatsen.

‘Ierse truc’

Twee jaar geleden waarschuwde de Franse politie ook voor de zogeheten ‘Ierse oplichterstruc’. Daarbij worden vakantiegangers op de parkeerplaats benaderd door een verwilderd kijkende man of vrouw, die in perfect Engels uitlegt dat hij of zij en diens familie zojuist zijn uitgekleed door enkele gewetenloze dieven. Hierdoor kunnen ze niet terugkeren naar eigen land en dus vragen ze of je hen geld kunt lenen. Uiteraard krijgen de slachtoffers het geleende geld nooit terug. Door dit artikel herken je hopelijk sneller de werkwijze van dit soort oplichters en gaan er eerder alarmbellen af.

