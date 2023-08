Trap niet in de ‘servito-val’ tijdens je verblijf in dit vakantieland

Verschillende landen, verschillende regels: Als je niet onnodig geld wilt uitgeven aan je vakantiereis, doe dan goed onderzoek voordat je vertrekt. Enerzijds over de tolheffingen die in veel Europese landen gelden, maar ook over de verkeersregels die daar gelden. In Italië moeten automobilisten bijvoorbeeld goed controleren of je niet bij een pomp staat waar de pompbediende je auto volgooit - want dat kost meer.

‘Fai da te’

Bij deze tankstations worden zowel de prijzen voor zelf tanken (‘fai da te’) als voor de tankservice (‘servito’) aangegeven. Als je alleen naar de prijstabel kijkt, denk je dat je de goedkoopste prijs voor benzine of diesel betaalt, maar bij het afrekenen kom je dan voor een onaangename verrassing te staan: Als de pompbediende je helpt bij het tanken, kost dit tot 20 cent per liter extra. Voor een tank met een inhoud van 50 liter is dit een meerprijs van 10 euro per tankvulling, zo waarschuwt de Duitse automobielbond ADAC. In Nederland zijn er tegenwoordig nauwelijks nog tankstations waar personeel je auto volgooit, maar in Italië is deze tankservice op veel plekken nog steeds gemeengoed.

Geen service, toch betalen

Je loopt ook het risico dat je deze vergoeding betaalt als je wél zelf hebt getankt, Dat kan namelijk gebeuren als je een pomp gebruikt waar de toeslag op staat aangegeven. Het is dus de moeite waard om goed te kijken of er geen bordje met ‘servito‘ op staat. Nog beter is het om te tanken bij een benzinepomp die is gekoppeld aan een betaalautomaat. Deze zijn meestal 24 uur per dag geopend (‘aperto 24 ore’).