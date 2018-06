Toyota investeert miljard dollar in concurrent van Uber

Twee managers van Toyota krijgen een bestuursfunctie bij Grab. De waarde van Grab wordt volgens ingewijden op 10 miljard dollar geschat. Het bedrijf versterkte zijn positie in maart aanzienlijk door de Zuidoost-Aziatische activiteiten van Uber over te nemen.

Grab is niet de enige digitale taxidienst waarin Toyota investeert. Het Japanse bedrijf investeerde eerder ook in Uber en in Japan Taxi. Ook andere autoreuzen, zoals General Motors, Daimler en Honda, hebben in de afgelopen jaren geld gestoken in mobiele taxidiensten of apps voor het delen van auto's.