Toyota en Mazda racen in Japan met CO2-neutrale brandstoffen uit biomassa

Waterstof

Volgens Toyota hoeven traditionele motoren slechts op kleine punten te worden aangepast. Dan gaat het om het wijzigen van de brandstoftoevoer- en injectiesystemen, om ze geschikt te maken voor het rijden op waterstof, zo meldde het concern tijdens een briefing vorige maand.



Volgens Toyota is het praktisch onmogelijk om in 2040 wereldwijd louter nog uitstootvrije auto’s te verkopen. Het Japanse merk wijst erop dat in veel landen waar het zijn auto’s verkoopt zoals in Azië, Latijns-Amerika en Afrika tegen die tijd vermoedelijk nog niet de infrastructuur is om elektrische en waterstofauto’s te kunnen gebruiken.



Toyota zette om die reden ook niet zijn handtekening onder afspraken in de sector om dat doel te bereiken. Behalve Toyota besloten ook Volkswagen, Renault-Nissan, Hyundai-Kia en Stellantis niet te tekenen. Dat laatste concern is het moederbedrijf van onder andere Fiat, Jeep, Opel en Peugeot.