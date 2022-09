Tot 30 procent stroomverlies bij opladen elektrische auto

Oldtimerdag Matthijs maakt de blits met zijn Ford A Tudor Sedan uit 1929: ‘Deze auto prikkelt al je zintuigen’

Een Ford A Tudor Sedan uit 1929 van Alphenaar Matthijs de Rijk (30) is zaterdag een van de blikvangers op de veertigste Oldtimerdag in Alphen aan den Rijn. Hij had zijn auto eerder dan zijn rijbewijs en leerde zichzelf sleutelen. ,,Deze auto prikkelt al je zintuigen.”

14 september