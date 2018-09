Topmanagers VW moeten verplicht in elektrische Golf of Up rijden

De VW-topman wil dat hooggeplaatste werknemers van de Duitse autobouwer het goede voorbeeld geven, schrijft de krant Welt Am Sonntag. ,,We kunnen onze klanten niet vertellen dat ze schone auto's moeten kopen en dan zelf in een zware SUV komen voorrijden'', zou hij op een speciale bijeenkomst hebben gezegd. Het streven zou zijn dat al volgend jaar een tiende van de dienstwagens van Volkswagen elektrisch is. Nu is dat volgens Welt am Sonntag een paar promille.