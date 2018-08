Topman wil Tesla van de beurs halen: 'Helemaal klaar met Wall Street'

Elon Musk, Zuid-Afrikaan van origine, is en blijft een controversieel figuur. Een fantast volgens critici, een visionair en pionier voor zijn aanhangers. Wat je Musk niet kan verwijten, is dat hij een uitgestippeld pad bewandelt. Hij doet de dingen op zijn manier.

Zoals dinsdagavond toen hij plots een tweet naar zijn 22,3 miljoen volgers stuurde met zijn plannen om Tesla van de beurs te halen. En hij benadrukte ook dat de financiering verzekerd is. Op Wall Street, het financiële hart van New York, schrokken experts zich een hoedje. Want nog nooit heeft een CEO zulke koersgevoelige informatie op dergelijke grote schaal de wereld ingestuurd.

(On)geloofwaardig

Intussen rijst de vraag: hoe geloofwaardig is deze tweet? Elon Musk heeft op dat vlak geen al te beste reputatie. Hij belooft veel, maar zijn beloftes komen niet altijd (even snel) uit. Zo heeft het veel langer geduurd om de geplande weekproductie van het Model 3 te halen. Ook zijn ruimteplannen naar Mars worden met het nodige wenkbrauw-gefrons bekeken.

Toch komt Musk daar veelal mee weg. Zelfs op de beurs. Vorig jaar steeg het aandeel 45%, dit jaar al 19%. En dat ondanks de ene na de andere tegenvaller. ,,Het is een gewoonte van Musk om de aandacht te verschuiven wanneer hij problemen heeft", zegt de Amerikaanse analiste Michelle Krebs. Zo pakte Tesla vorig jaar uit met de eerste elektrische truck én een gloednieuwe sportwagen, waardoor de matige kwartaalcijfers al snel in de vergetelheid geraakten.

Geld ophoesten

Maar zijn nieuwste tweet is van een heel andere orde. Hier draait het niet om productiecijfers of resultaten. Maar om veel, heel veel geld. Bij een prijs van 420 dollar per aandeel, waardeert Musk zijn autobedrijf op een slordige 82 miljard dollar, waarvan hij zelf 20 procent bezit. Met andere woorden, als Musk zijn bedrijf wil privatiseren, moet hij ergens een slordige 70 miljard dollar (60 miljard euro) vinden. ,,Maar wie wil en kan er met zoveel geld over de brug komen?", vraagt KBC-analist Kurt Ruts zich af. Tesla slaagt er nu al niet in om voldoende geld te genereren om zijn schulden terug te betalen.

Alleen Chinese of Arabische investeerders, die bulken van het geld, zouden bereid kunnen zijn om dat risico te nemen, denken analisten. ,,Maar zal de Amerikaanse overheid toelaten dat een buitenlandse investeerder de controle verwerft over een sector van ‘nationaal belang?", stelt Ruts. ,,Bovendien lost een privatisering van Tesla niet de krappe kaspositie en de hoge nood aan geld op."

Niets uitsluiten

Analisten schatten de kans op een geslaagde privatisering niet hoog in. Toch durft niemand het plan uit te sluiten. Juist omdat het Elon Musk is, voor wie niets onmogelijk lijkt. En omdat Musk ook een specifieke reden heeft om Tesla van de beurs te halen. ,,De belangrijkste reden achter dit alles is het creëren van een omgeving waarin Tesla het beste opereert", schrijft hij in een interne mail aan zijn werknemers.

Het is een publiek geheim dat Musk geen hoge dunk heeft van de financiële wereld. Elk kwartaal moet hij beleggers en analisten inzicht geven in het financiële wel en wee van Tesla. Veel positiefs staat daar niet in, waardoor analisten hem keer op keer overstelpen met kritische vragen. Hij wil volgens experts af van wat hij zelf ‘de idiote vragen van de analisten’ noemt.

Maar nog meer dan analisten, heeft Musk grondig de pest aan ‘shortsellers’, zeg maar speculanten die er geld op inzetten dat de koers van Tesla zal terugvallen. In een interview met Rolling Stone noemde Musk die speculanten ‘eikels die willen dat we kapotgaan‘. Als Musk erin slaagt om Tesla te privatiseren voor 420 dollar per aandeel, zou hij twee vliegen in één klap slaan. De speculanten zouden dan een verlies van 4,4 miljard dollar (3,7 miljard euro) lijden, zo becijferden analisten van S3 Partner. Tegelijk zou een privatisering toelaten om pottenkijkers buiten te houden en een eigen koers te varen. ,,We kunnen ons dan focussen op de langetermijnmissie, zonder dat mensen er belang bij hebben om schade toe te brengen aan alles wat we proberen te bereiken", schrijft Musk.

In cel

Hoe dan ook, de tweet van Musk is niet zonder risico. Onbezonnen, noemen beursexperts het zelfs. ,,Als zijn tweet bedoeld was om de aandelenprijs in een bepaalde richting te sturen, kan er sprake zijn van marktmanipulatie", zegt Harvey Pitt, de gewezen voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond SEC op de tv-zender CNBC. Andere juristen wijzen erop dat beleggers die nu Tesla-aandelen kopen, later schadeclaims kunnen indienen tegen Musk als het aandeel niet van de beurs wordt gehaald voor 420 dollar of het aandeel crasht.