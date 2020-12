‘Topman Renault-Nissan deed zich voor als Nederlands burger’

‘Een Ghosn doen’: Japanners in de ban van spectacu­lai­re ontsnap­ping oud-Nis­san-baas

14 januari De manier waarop ex-automagnaat Carlos Ghosn in Japan wist te ontkomen aan het toeziend oog van justitie is materiaal voor een James Bond-film. Vooral de mare over hoe hij in een geprepareerde instrumentkoffer het Aziatische land ontvluchtte, spreekt velen tot de verbeelding. Zelf doet de gevallen Nissan-baas er het zwijgen toe, maar op Twitter is het doen van ‘een Ghosn’ inmiddels hot.