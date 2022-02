Topman KLM: ‘Biokerosine is betere oplossing dan krimp’

Omstreden Haagse pollers blijven, ondanks verzet en politieke druk: ‘Het is echt veiliger geworden’

Steeds meer Nederlandse gemeenten proberen auto’s te weren uit hun binnensteden. In Den Haag pakten ze dat anderhalf jaar geleden wel heel drastisch aan, door een volledige wijk in het centrum af te sluiten voor het verkeer vanaf de snelweg. Ondanks langdurig verzet van de bewoners en politiek, heeft de gemeente besloten de omstreden pollers te laten staan. ,,Het is echt veiliger geworden.’’

26 januari