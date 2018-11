Toch liever een reserveband dan een plakset

Ik wil graag nog even reageren op de discussie reservewiel of plakset. Ik kies liever voor een reservewiel. Een beschadiging van de velg of een lek op het laatste stukje van het loopvlak wordt door de pechhulpdienst sowieso niet ter plekke gerepareerd. En met een plakset wordt de (nieuwe) band onbruikbaar voor verder gebruik. Met een reserveband kun je altijd nog de pechhulp erbij roepen. De lekke band, die je later zelf laat repareren, wordt dan ter plekke vervangen.