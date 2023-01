Tientallen ongelukken en veel vertraging door extreme gladheid, code oranje in deel van land

Het KNMI waarschuwt dat in Limburg de gladheid kan aanhouden tot in de middag. Op andere plaatsen duurt het tot in de ochtend.



Met name in het oosten van het land ging het in het verkeer geregeld mis. Op de A1 tussen Deventer en Kootwijk raakten sinds gisteravond zeker 35 voertuigen van de weg. Dit aantal loopt nog verder op. Bij de ongevallen is veelal blikschade ontstaan, al is hier en daar ook een auto over de kop geslagen en vielen er enkele gewonden.