Tientallen boetes om tolvignet in Oostenrijk: maar hoe moet het dan wél?

De meeste snelwegen in Oostenrijk zijn tolwegen. Een tolvignet is verplicht om daar te mogen rijden. Met camera’s wordt actief gecontroleerd of het vignet op de juiste manier is aangebracht. De eerste boete komt op 120 euro. Bij niet-tijdige betaling wordt deze verhoogd naar 300 euro.



De ANWB verwacht aankomend weekend lange files richting de wintersportgebieden in de Alpen. Veel Nederlanders rijden dan naar hun wintersportbestemming omdat de voorjaarsvakantie in de regio Zuid begint.