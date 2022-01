Theo kocht en verkocht zijn auto en kocht 'm toen toch maar terug: ‘Het is geen trammelantje’

Hoe beviel ‘ie?

,,Eerlijk gezegd: niet goed! Ik heb er een paar keer mee gereden en ik kreeg alleen maar problemen. Het was trammelant met Trabant. Ik was het snel zat en heb hem verkocht, maar na drie maanden miste ik hem. Ik heb hem teruggekocht en ben me er in gaan verdiepen. Ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald en toen snapte ik hoe hij in elkaar zat, wat de mankementen zijn en wat de goede dingen zijn. En ik wist: het is echt geen trammelantje. Die naam verdient hij niet. Als je hem uit elkaar haalt en helemaal opbouwt, alles vervangt en hem goed onderhoudt, dan heb je een heel betrouwbare auto.”