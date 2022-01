Theo heeft een meervoudige beperking, maar dankzij dit busje blijft zijn wereld groot

Al jaar en dag komen broers en zus Van den Burgt op zaterdag samen. De jongste broer, Theo, heeft een meervoudige beperking en zit in een rolstoel. Broer Jan heeft MS. De familie woont redelijk ver van elkaar vandaan. Bert en zijn zus wonen in Dordrecht, Theo woont in Sliedrecht en de andere broers wonen verderop in het land. Elkaar even bezoeken is gezien de afstand en de fysieke omstandigheden niet altijd eenvoudig.