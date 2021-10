Testrit eindigt met uitgebrande Audi; koop gaat niet door

Uitvaarton­der­ne­mer Johan (31): ‘Ik keek op mijn vijftiende al naar rouwauto's’

12 oktober Stemmig zwart heeft allang niet meer het alleenrecht op rouw. En rouw bij een uitvaart heeft zoveel meer andere verschijningsvormen dan alleen verdriet. Voor Johan Griffioen is de uitvaartbranche zijn passie. Hij is ook thuis in de ‘moderne’ variant ervan, die kleurrijk en anders kan zijn óf is dan vroeger. Met een truck, een koets of een oldtimer naar de laatste rustplaats, het kán.