Test VW Touareg: een volksauto voor de elite

VW Touareg 3.0 V6 TDI (286 pk), vanaf €89.780

Enkele jaren geleden had Volkswagen nog de Phaeton: een grote, luxueuze sedan. Maar sinds die verdween is de Touareg de kroon op het Volkswagen-gamma: een reusachtige SUV met het beste dat deze fabrikant in huis heeft. Alleen durft VW nog niet zo ver te gaan als Mercedes, Audi en Jaguar, die hun grote SUV's van volledig elektrische aandrijving voorzien. Zelfs een benzinehybride vindt VW nu ineens ongepast. De nieuwe Touareg is uitsluitend met grote, zescilinder diesels verkrijgbaar. Dat doet het ergste vrezen voor de afschrijving.

De Touareg is 8 cm langer en 4 cm breder geworden, wat leidt tot heel veel ruimte. De bagageruimte groeide met 113 liter tot een indrukwekkende 810 liter. De zitplaatsen achterin en de bagageruimte zijn bovendien variabel dankzij de verschuifbare achterbank. Onhandig blijft de hoge, brede tunnel in de vloer.

Dashboard

De Touareg heeft een gedigitaliseerd dashboard zoals je dat in geen enkele andere VW ziet. Vooral het reusachtige 15 inch aanraakscherm (meerprijs €3.395) doet denken aan een Tesla. Maar qua overzichtelijkheid en intuïtieve bediening valt er nog wel wat aan te verbeteren. Gelukkig is er een gewone draaiknop voor het audiovolume.

Volkswagen levert de 3,0 liter V6 TDI-dieselmotor in de Touareg met 231 pk (vanaf €79.780) of 286 pk (vanaf €89.780). De laatste is door ons getest. Natuurlijk is dat een berensterke motor (testverbruik 1: 12,2) die de auto goed aan kan. Maar regelmatig laat hij soms het typische dieselgeluid horen dat je wel bij een bedrijfsauto verwacht, maar niet bij een SUV in de topklasse. Diezelfde motor helpt er aan mee dat de VW een aanhanger tot wel 3.500 kg kan trekken. Een automaat en vierwielaandrijving zijn standaard in elke Touareg. In de wegligging kan hij zijn hoge gewicht niet altijd verdoezelen, maar de besturing is lekker licht en precies en de luchtvering maakt hem super-comfortabel. - Niek Schenk

PLUS

Wat een ruimte!

Heerlijk comfortabel.

De modernste technologie aan boord.

MIN

Weinig keus in motoren.

Soms typisch dieselgeluid.

Veel geld voor een Volkswagen.

EINDCIJFER

7,4

CONCLUSIE

De Touareg biedt de koper weinig keus in motorisering. En het blijft natuurlijk de vraag of iemand zo veel geld wil uitgeven voor een Volkswagen. Maar de ruimte, het comfort en de rijkwaliteiten zijn bij deze SUV dik in orde.

Extra testnotities

- Moderne technologie maakt auto’s veiliger, maar tijdens deze test ging de automatische rijstrookbewaking soms een eigen leven leiden. Terwijl beide handen aan het stuur waren, waarschuwde het systeem met een luidruchtige piep dat dat niet het geval was. Vervolgens vond de auto dat hij moest ingrijpen en begon hij te remmen. Ronduit gevaarlijk, zo’n vals alarm. Volkswagen moet zijn sensoren beter afstemmen.

- In het koetswerk van de nieuwe Touareg is veel aluminium verwerkt, om het gewicht laag te houden. VW spreekt van een gewichtsafname van 100 kg.

- In China is de nieuwe Touareg ook als benzine-hybride verkrijgbaar, maar in Europa niet meer. Bij de vorige generatie was er in Europa nog wel een plug-in hybride leverbaar.

- De automaat zou soms wel wat alerter mogen reageren op het gaspedaal.

- Niet alleen het centrale aanraakscherm in deze VW is gigantisch groot, ook het panorama-dak verlegt met zijn reusachtige formaat de grenzen.

- Handig: dankzij de luchtvering kan je vanuit de bagageruimte met knopjes de wagenhoogte regelen.

- Hoe luxueus de nieuwe Touareg ook is, we missen in de geteste auto toch een aantal dingen die je in de topklasse tegenwoordig verwacht. Zoals 5 Volt-USB-aansluitingen (voor sneller laden), elektrische hoogteverstelling van de stuurkolom, of een eigen temperatuurregeling voor de passagiers op de achterbank.

- Volkswagen levert twee versies van de V6TDI-dieselmotor in de Touareg. De lichtste heeft 231 pk vermogen en de zwaarste, die hier is getest, biedt 286 pk. Benzinemotoren zijn op dit moment niet leverbaar. Met de 286 pk motor begint de prijslijst bij €89.780. Elke Touareg heeft standaard een navigatiesysteem, elektrische achterklep, LED-koplampen en een abonnement voor drie jaar online-diensten.

- De geteste auto heeft het Atmosphere uitrustingsniveau, waarmee de prijs op €96.600 komt. Die brengt een rijke uitrusting met zich mee (stoelverwarming, leren bekleding, deels houten afwerking van het interieur) en toch lukte het nog om de auto verder aan te kleden. Zo bevat de geteste Touareg het Innovation pakket (€7.510) met bijbehorende digitale cockpit dat verder bestaat uit het Dynaudio audiosysteem, voorruitverwarming, LED Matrix-koplampen, wifi-hotspot, dode hoek-sensor, uitparkeer-assistent, digitale en internetradio, head-up display, draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones), een Comfort pakket (€4.199: luchtvering rondom, radiografische contactsleutel, panorama schuif/kantel-dak, zelfsluitende portieren), een R-Line designpakket (€1.767: sportief gestileerde bumpers en grille), 20 inch wielen (€1.892), trekhaak (€1.309), privacy-glas met extra geluidsisolatie (€1.058), vierwielbesturing (€872), parkeer-assistent met achteruitrij-camera (€629), zij-airbags achter (€583), sfeerverlichting (€369), zwart plafond (€289), koplampsproeiers (€172) en tot slot ook nog een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel en buitenspiegels (€151). De totaalprijs van de geteste auto komt hiermee op €117.400.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld