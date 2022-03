Test Volvo C40: stijlvolle elektrische coupé is zeker niet volmaakt

AUTOTESTNatuurlijk was het voor Volvo een koud kunstje om van zijn elektrische SUV XC40 Recharge Pure Electric ook een coupé te maken. Het resultaat is de stijlvolle C40.

Volvo C40 Recharge Twin Pure Electric (408 pk/300 kW), vanaf €56.495

Goed nieuws: de scherp aflopende coupé-daklijn van de C40 gaat nauwelijks ten koste van de hoofdruimte: volwassenen hebben achterin nog steeds genoeg plek. Maar de zithouding is daar oncomfortabel door de te lage bankzitting. Ook met zijn beperkte bagageruimte van 413 liter blijft deze Volvo achter bij de concurrentie.

Het interieur oogt stijlvol, al straalt het met de gebruikte materialen niet overal klasse uit. Een slimme zet is het infotainment met het besturingssysteem van Google. Dat werkt sneller en intuïtiever dan de systemen die de meeste fabrikanten zelf hebben ontwikkeld. En Google Maps brengt je feilloos en snel naar je bestemming.

Irritant is het vanaf de bovenkant gehalveerde zicht door de achterruit. Daardoor zie je verkeer dat van ver nadert, niet aankomen: zorgelijk als dat een politieauto of ambulance betreft. En dat de achterruit geen ruitenwisser heeft, is onhandig op het moment dat daar druppels op liggen.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Volvo C40-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

De C40 rijdt bliksemsnel, maar ook soepel en stil. Het bijzonder hoge gewicht van ruim 2100 kg is een onaangename verrassing, maar zijn weggedrag lijdt daar nauwelijks onder: deze Volvo heeft een fantastische wegligging. Met zijn twee elektromotoren blijkt hij bovendien een heel goede trekker: een geremde aanhanger tot 1800 kg kan deze C40 hebben. Verder draagt ook de standaard vierwielaandrijving, dankzij een elektromotor op elke as, bij aan het formidabele weggedrag.

Het veercomfort laat daarentegen te wensen over. Ongetwijfeld spelen de gekozen banden en wielen hierbij ook een rol, maar de geteste auto rijdt echt te stug. Een andere tegenvaller betreft het rijbereik. Volvo zegt dat de C40 met zijn 78 kWh batterijpakket 438 kilometer ver kan komen. Maar tijdens deze test kostte het al veel moeite om 300 kilometer te halen.

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Plus

+ Bliksemsnel.

+ Prima Google-infotainment.

+ Tot 1800 kg schoon aan de (trek-)haak.

+ Standaard vierwielaandrijving.

Min

- Te stug geveerd.

- Matig rijbereik.

- Beperkte bagageruimte.

- Onvoldoende zitcomfort achterin.

- Gehalveerd zicht door achterruit.

Eindcijfer

6,8

Conclusie

De C40 biedt een bijzonder goede wegligging en slim Google-infotainment. Ook blijkt hij een prima caravantrekker. Maar met zijn bagageruimte, rijbereik, veercomfort én het beperkte zicht door de achterruit blijft hij achter bij de concurrentie.

Extra testnotities

De C40 is de allereerste Volvo die niet met verbrandingsmotoren wordt geleverd.

Opladen kan bij een snellader tot 150 kW. Daarmee is de C40, qua laadsnelheid, een middenmoter.

Wie op dit moment een C40 koopt moet even opletten: de auto’s worden afgeleverd zonder DAB+ radio-ontvangst. Die komt later pas beschikbaar, hoewel officieel wel degelijk verplicht op nieuwe auto’s volgens de Europese wetgeving. De dealer zal dit later alsnog moeten realiseren.

De Volvo C40 Recharge Pure Electric komt in 2022 nog in aanmerking voor 16 procent bijtelling. Die heeft echter betrekking op slechts de eerste €35.000 van de aanschafprijs.

Als zoveel elektrische auto’s heeft ook deze Volvo geen startknop meer. De auto gaat simpelweg aan zodra je instapt.

Gebruiksvriendelijk: een grote volumeknop voor de audio. Bij de concurrentie wordt daar nogal eens op bezuinigd.

De C40 is 7 centimeter lager dan de XC40 Recharge.

Standaard heeft de C40 een panoramadak. Dat staat weliswaar chic en brengt veel licht in het interieur, maar niet iedereen zal er blij mee zijn. Je kunt het namelijk niet blinderen of openen.

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

De inhoud van de bagageruimte blijft echt achter bij de concurrentie. Die is 413 liter groot, terwijl de concurrenten van de Volkswagen Groep al dik over de 500 liter heen gaan.

De topsnelheid is begrensd tot 180 km/u, zoals bij elke nieuwe Volvo.

Heel mooi is de kwaliteit van de beeldschermen. Vooral het scherm van het instrumentarium ziet er opmerkelijk goed uit: haarscherp en kleurrijk.

Handig: bij het omklappen van de bankleuning worden de hoofdsteunen automatisch uit de weg genomen en ontstaat een volledig vlakke laadvloer.

Is deze Volvo nog wel een Zweedse auto? De moeder van Volvo is tegenwoordig het Chinese Geely. En de geteste auto komt niet uit Zweden, maar uit Gent. Maar goed, hij is vanuit een Zweedse gedachte ontwikkeld en ontworpen, zullen we maar zeggen.

Voorin deze auto (vroeger zou je zeggen: onder de motorkap) schuilt nog een heel kleine, extra bagageruimte: de zogenoemde frunk.

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Een aanwinst is de nieuwe Range Assistant-app in het infotainment. Die geeft de bestuurder een duidelijke indicatie van het geschatte resterende rijbereik en ook van het actuele energieverbruik. Eerder lieten de elektrische Volvo’s de bestuurders te vaak in het ongewisse over het rijbereik. De nieuwe app kan ook het rijbereik vergroten door bijvoorbeeld de klimaatregeling zodanig aan te passen dat die minder energie verbruikt. Dit is een uitkomst als het batterijpakket bijna leeg is.

Het kunstleer in de C40 is gemaakt van onder meer gerecyclede kurk en petflessen.

De Volvo C40 Recharge is als Pure Electric met één elektromotor (231 pk/170 KW) te koop vanaf €46.495. Getest is de sterker gemotoriseerde C40 Recharge Twin Pure Electric, oftewel met twee elektromotoren, die vanaf €56.495 in de prijslijst staat. In dit geval heeft hij het uitrustingsniveau Intro Edition, wat zijn prijs op € 56.870 brengt.

De geteste auto heeft bovendien als opties speciale 20-inch Black/Diamond Cut-velgen met all-seasonbanden (€660), een trekhaak met semi-elektrisch inklapbare kogel en 13-polige aansluiting (€1.130), Connect Microtech/Nubuck-bekleding (€1.595) en extra getint glas voor de achterportieren en achterruit (€395). Met dit alles komt de prijs van de geteste auto op €60.650.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.