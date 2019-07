Test Volkswagen T-Cross: kleine SUV met grote ambities

AutotestDe Volkswagen Polo is al jaren een van de meest verkochte auto’s in Nederland. Nu is hij er ook als SUV: de T-Cross.

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (115 pk/85 kW) 7-DSG, vanaf €27.770

De T-Cross verrast vooral met de vormgeving van zijn achterkant. Daar springen de sierlijke achterlichten in het oog. Maar verder is de T-Cross toch vooral een voorspelbare Volkswagen, waarbij met name de afwerking van het interieur niet bijzonder is. Wat dat betreft krijgt hij nog een zware kluif aan de gloednieuwe Renault Captur, een auto die al jaren in deze klasse in Nederland een bestseller is, en dan komt Ford binnenkort ook nog eens met de op de Fiesta gebaseerde Puma.

Het fraai ogende, veelzijdige, snel reagerende én gebruiksvriendelijke infotainment en digitale instrumentenpaneel van de VW maken indruk: in deze klasse is deze kwaliteit onovertroffen. Alle moderne veiligheidssystemen zijn leverbaar. De zitruimte achterin is dik in orde en de achterbank is verschuifbaar voor extra been- of bagageruimte. De laatste is 385 tot 455 liter groot. Ook handig is de leuning van de bijrijdersstoel die je helemaal kan omklappen om lange spullen mee te nemen.

De 1,0 liter grote driecilinder turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 14,9) is niet te rumoerig en kan de auto gemakkelijk aan. Hij is er lekker vlot mee, mits je hem goed op toeren houdt. De zeventraps DSG-automaat past er prima bij. Die draagt ook nog eens flink bij aan het rijcomfort. Alleen is de werking van het start-stopsysteem vaak te nadrukkelijk merkbaar in de auto. Dat hoor je en dat voel je dan aan een lichte trilling.

De besturing zou best wat directer mogen zijn, maar een kniesoor die daar op let. Het onderstel combineert goed veercomfort met een stevige wegligging. Maar in vergelijking met een Polo voel je in de hoger gebouwde T-Cross natuurlijk wel wat meer bewegingen van de carrosserie. Een Polo ligt echt strakker tegen het asfalt.

PLUS

Voorbeeldig werkend én ogend infotainment.

Verschuifbare achterbank.

Prima motor.

Comfortabel.

MIN

Erg aanwezig start-stopsysteem.

Interieur is bij de concurrentie vaak fraaier en verrassender.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

Afgezien van zijn karaktervolle achterkant vertoont de T-Cross weinig verrassingen. Maar hij rijdt goed en zijn infotainment is in deze klasse toonaangevend. Verder maken het ruime interieur en de verschuifbare bank hem erg handig in het gebruik.

EXTRA TESTNOTITIES

Binnen de Volkswagen-familie concurreert de T-Cross met de Seat Arona en de gloednieuwe Skoda Kamiq. Hij deelt veel van zijn techniek met deze familieleden.

Het wordt steeds drukker met SUV’s in de VW-showroom. Naast de grote Touareg staan daar tegenwoordig de Tiguan en T-Roc en daar komt nu dus de T-Cross bij. De T-Roc is iets groter dan de T-Cross. Wie een van deze twee auto’s overweegt, doet er verstandig aan ze goed te vergelijken, want ze zitten erg dicht bij elkaar in het VW-gamma.

De VW T-Cross is te koop vanaf €22.620. Dan krijg je 1.0 TISI motor (95 pk/70 kW). Getest is de Volkswagen T-Cross met dezelfde motor, maar meer vermogen: 115 pk/85 kW. De geteste auto heeft het voor die motor eenvoudigste Life-uitrustingsniveau, waarmee hij €25.970 kost, en dat bevat 16 inch lichtmetalen velgen, handbediende airco, omklapbare bijrijdersstoel, zwarte dakreling, mistlampen vóór inclusief bochtenverlichting, een multifunctioneel met leer bekleed stuur, adaptive cruise control), usb-aansluiting en Bluetooth-telefonie, middenarmsteun vóór en in hoogte verstelbare voorstoelen. De zevenstraps automaat brengt de prijs van de geteste auto vervolgens op €27.770.

En in dit geval waren er nog een aantal opties aan boord: R-Line exterieurpakket inclusief parkeersensoren (€1.477), Executive-pakket (€1.025) inclusief infotainment en navigatie ‘Discover Media’, digitale radio, drie jaar online-diensten, smartphone-integratie, diefstal-alarm, led-koplampen (€1.048), 17 inch lichtmetalen wielen (€542), digitaal instrumentenpaneel (€363), privacy glass (€172), licht en –zichtpakket (€137), instelbaar rijkarakter (€122) en lendensteunen vóór (€108). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €32.764.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

