Test Volkswagen Golf: nieuw is niet altijd beter

Volkswagen Golf 1.5 eTSI (150 pk/110 kW), vanaf €36.782

‘Voet van het gaspedaal! Er komt een rotonde aan.’ Met dit soort meldingen probeert de nieuwe Golf je op te voeden. Aan de hand van gps-gegevens weet hij precies waar je rijdt en leert hij je beter anticiperen. Laat het gas los en de Golf zet zijn motor uit, om vervolgens verrassend ver door te rollen zonder een druppel benzine. Prompt kom je met de juiste snelheid bij de rotonde aan, waarna de viercilinder eTSI-motor precies op tijd weer aanspringt.

Tijdens het uitrollen blijven de airco en radio werken dankzij een accupakketje onder de bijrijdersstoel. Daarin slaat de VW vrijkomende remenergie op, om die weer te gebruiken zodra dat moet.

Neem je de strenge commando’s ter harte, dan laat de ‘mildhybridetechniek’ je een keurig verbruik scoren. Terwijl de 1.5 eTSI met 150 pk (110 kilowatt) voorlopig de sterkste Golf is die je kunt kopen, leverde onze testperiode toch een prima gemiddeld verbruik op van 1 op 16,7. En dan presteert deze motor ook nog eens ontspannen en stil, al schakelt de standaard aanwezige DSG-automaat niet altijd even rustig.

Verder heeft deze achtste generatie de typische kenmerken die een Golf zo fijn maken: overzichtelijke buitenmaten, een voldoende ruim interieur en een aangenaam soepel rijgedrag.

Jammer is de onnodige vernieuwingsdrang in het interieur: in plaats van gebruiksvriendelijke druk- en draaiknoppen, heeft de Golf nu ineens onhandige ‘schuiftoetsen’ voor de volume- en temperatuurregeling en onnodig omslachtige menu-indelingen. Jammer, want een goed systeem hoef je niet te veranderen. Dat zouden de bedenkers van de Volkswagen Golf toch moeten weten.

Plus

+ Fijne motor, prima verbruik.

+ Bij de tijd met infotainment en veiligheid.

+ Genoeg ruimte.

Min

- Omslachtige bediening infotainment.

- Mild Hybrid kan niet elektrisch rijden.

- Soms te nerveuze DSG-automaat.

Eindcijfer

7,8

Conclusie

De achtste generatie is nog altijd een echte Golf, met alle praktische pluspunten die hem zo populair maken. De prettige en zuinige eTSI-motor is een aanwinst. Maar voor de ‘digitalisering’ van het interieur geldt: niet alle vernieuwing is verbetering.

Extra testnotities

Ergonomisch is er verrassend veel aan te merken op het interieur van de Golf. Neem de stoelverwarming: in de vorige Golf kon je die in- en uitschakelen met een fysieke knop, die duidelijk werkte en meteen binnen handbereik lag. In de nieuwe Golf moet je eerst een menu in, waarna je op het aanraakscherm de verwarming kunt instellen. Dat is omslachtig, terwijl ook de afleesbaarheid te wensen overlaat.

Nog een voorbeeld: de temperatuurbediening werkt met een brede aanraaktoets. Je kunt de temperatuur veranderen door met je vinger naar links en rechts te bewegen, óf door op de toets te drukken. Het balkje zit naast de volumeregeling (die op dezelfde manier werkt) en laat zich onnodig onnauwkeurig bedienen. Wat was er mis met de grote, overduidelijke draaiknoppen van voorheen?

Ook niet perfect is de spraakbediening. Er bestaan systemen bij andere merken die je veel beter begrijpen en dus sneller werken, bij de Golf ontaardt de spraakfunctie al snel in een onduidelijke discussie met het systeem. Waar Volkswagen heel trots verkondigt dat de nieuwe Golf zo digitaal is, kan dit echt beter.

Hoewel de prettige eTSI-motor de nieuwe Golf relatief zuinig maakt, blijft mildhybridetechniek een tussenoplossing. Een ‘volwaardige’ hybride zoals een Toyota Corolla of Prius is bijvoorbeeld nog zuiniger.

De eTSI is vooral bij soepel stadsverkeer en op kruissnelheden op zijn gemak. Dan is er voldoende vermogen en veel souplesse. Bij plotselinge inhaalacties reageert de DSG-versnellingsbak echter niet altijd even vlot, terwijl de viercilinder turbomotor dan ook niet erg indrukwekkend versnelt. Wie een écht vlotte Golf met extra elektrokracht wil, kan wat dat betreft beter wachten op de komende stekkerhybrides. Later in 2020 brengt Volkswagen daarvan twee versies, de eHybrid met 204 pk en de GTE met 245 paardenkrachten.

De DSG-transmissie laat zich, voor het eerst in de Golf, met een klein selectiepookje bedienen. Het hendeltje tussen de voorstoelen ziet er strak uit en werkt doeltreffend, je schakelt geen enkele keer verkeerd.

Het dashboard van de Golf zet je op het verkeerde been: het lijkt uit één groot scherm te bestaan, terwijl het eigenlijk twee schermen zijn, die optisch aan elkaar zijn verbonden met een hoogglans zwart paneel. Het oogt redelijk modern, maar niet zo futuristisch als bijvoorbeeld in de Mercedes-Benz A-klasse. De afleesbaarheid is wel goed.

Ruimte: zowel de achterbank als de bagageruimte biedt voldoende plek voor mensen en spullen. De portiervakken zijn riant, er zitten handige vakjes voor bijvoorbeeld mobiele telefoons op de rugleuningen van de voorstoelen en er zijn voldoende 12-volt-aansluitingen aanwezig.

Vreemd genoeg sluit het afdekplaatje op het extra accupakket onder de bijrijdersstoel niet mooi af. De batterijen zijn bovendien niet fraai weggewerkt en voor je het weet komt er stof en vuil in die randjes. Dat zijn we niet gewend van VW!

Het voorspellende systeem (waarmee de Golf je waarschuwt voor komende kruisingen en dergelijke) functioneert erg goed. Je kunt – veel eerder dan je in eerste instantie denkt – het gas loslaten zonder dat de auto enorm vertraagt, terwijl je geen brandstof verbruikt. Ook slim is dat het systeem is gekoppeld aan de lokale maximumsnelheid. Rijd je bijvoorbeeld met 80 kilometer per uur richting een 50-kilometerzone? Dan slaat de motor op het juiste moment weer aan zodat je automatisch afremt en niet te hard te bebouwde kom in rolt. Echt een doordacht geheel!

De 1.5 eTSI is alleen leverbaar in de meest luxe Style-uitvoering. Daarvan beginnen de prijzen bij 36.782 euro en voor dat geld heeft de Golf onder meer standaard een ‘ErgoActive’-bestuurdersstoel met elektrische verstelling en massagefunctie, een automatische klimaatcontrole met allergenenfilter, een regensensor en ‘Travel Assist’. Dat laatste is een uitgebreid pakket aan rijhulpsystemen waarmee de Golf in de juiste rijstrook blijft, zelfstandig file kan rijden en automatisch afstand houdt tot je voorligger. Vreemd genoeg kan een achteruitrijcamera er niet vanaf, je moet het doen met alleen parkeersensoren.

In elke nieuwe Golf kan de software op afstand worden geüpdatet, terwijl je in de ingebouwde ‘Store’ extra functies kunt kopen. Opmerkelijk: in de Style kun je kiezen uit 30 verschillende kleuren interieurverlichting, in minder luxe Golfs kun je uit slechts 10 kleuren kiezen.

IQ Light: deze optie kost 886 euro extra maar is de moeite waard. Door middel van afzonderlijke led-modules in de koplampen kan de Golf zijn lichtbundel aanpassen op de weg waar je rijdt. Zolang er geen tegenliggers zijn zet hij bijvoorbeeld zelf het grootlicht aan, de lichtstraal beweegt mee in bochten en zelfs belangrijke verkeersborden worden extra verlicht.

