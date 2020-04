Test Toyota C-HR 2.0 Hybrid: krachtig en zuinig zonder stekker

Toyota C-HR 2.0 Hybrid (184 pk/135 kW), vanaf €34.190

Met zijn extravagante design en eigenwijze hybride aandrijflijn, want zonder stekker, bleek de vier jaar geleden geïntroduceerde C-HR een succesnummer. Toyota gaf het model onlangs een facelift en voegde ook een nieuwe, extra krachtige motorversie toe: de 2.0 Hybride. Die levert maar liefst 50 procent meer vermogen dan de 1.8 Hybride.

De benzine- en elektromotor werken feilloos samen. De extra kracht van deze motorversie past uitstekend bij het sportieve karakter van de C-HR. Hij is er lekker vlot en toch ook zuinig mee (testverbruik 1 op 17,1). Dankzij de hybride aandrijving verbruikt de C-HR veel minder benzine en stoot hij minder CO2 uit dan zijn concurrenten die alleen een benzinemotor aan boord hebben. De lage CO2 leidt bovendien tot minder belasting bij de aanschaf, dus een relatief scherpe prijs. Prettig bijkomstigheid van de hybride techniek is de standaard automaat. Maar vergeleken met een plug-in hybride of volledig elektrische auto blijft het jammer dat je nauwelijks 100 procent elektrisch kunt rijden.

Het veiligheidspakket is veelomvattend: automatisch remsysteem met voetgangersdetectie, adaptive cruise-control, rijstrookbewaking, automatisch grootlicht, verkeersbordherkenning en rijstrookbewaking. Het vernieuwde infotainment biedt smartphone-koppelingen, internetverbinding en automatische kaartupdates.

Een volwaardige gezinsauto is de C-HR niet. De bagageruimte is met 358 liter inhoud kleiner dan bij menig concurrent. De achterbank is een strafbank, want je hebt daar weinig zitruimte en ook nauwelijks zicht door de hooggeplaatste, kleine zijramen. En de achterste zijdeuren hebben irritante deurgrepen die niet gebruiksvriendelijk in de hand liggen. Ze zijn in de raamstijlen geïntegreerd om de illusie van een coupé te wekken.

Het onderstel is nog eens onder handen genomen en het weggedrag van de C-HR is nog altijd goed. Voldoende veercomfort wordt gecombineerd met een solide wegligging en ook de directe besturing laat weinig te wensen over.

Plus

+ Krachtige aandrijflijn en tóch zuinig.

+ Prima weggedrag.

+ Rijke standaarduitrusting.

+ Scherp geprijsd.

Min

- Strafbank achterin.

- Bagageruimte houdt niet over.

- Kan maar zeer beperkt volledig elektrisch rijden.

Eindcijfer

8,3

Conclusie

Met een krachtiger aandrijflijn, prima uitrusting en vernieuwd infotainment gaat de C-HR een nieuwe levensfase in. Knap dat hij als hybride een laag benzineverbruik realiseert zonder het gedoe met een stekker. Maar het blijft jammer dat hij als gezinsauto tekortschiet.

Extra testnotities

Deze Toyota kan een aanhanger van maximaal 725 kg trekken. Als caravantrekker is hij dus ongeschikt.

Jammer dat het nog niet helemaal is gelukt om de CVT te temmen. Verlang je prestaties, bijvoorbeeld bij een inhaalmanoeuvre, dan klimt deze automaat nog steeds hoog in de toeren met een geluid dat je niet wilt horen. Toegegeven, het is minder irritant dan in vorige generaties van deze aandrijflijn, maar toch.

Toyota heeft bij deze vernieuwing de auto beter geïsoleerd, waardoor hij wat stiller is geworden. En voor het eerst zijn volledige led-koplampen standaard.

Het interieur oogt eigentijds, maar de trend van minder fysieke knoppen lijkt aan Toyota voorbij te gaan. Geeft niks, want hij is er juist heel gebruiksvriendelijk door.

De ‘EV Monitor’ in het instrumentarium geeft aan hoeveel procent van de rijtijd de benzinemotor niet is gebruikt.

Vanuit stilstand sprint deze C-HR in 8,2 seconden naar 100 km/u.

De Toyota C-HR is met een 1,2 liter benzinemotor verkrijgbaar vanaf €28.295. De goedkoopste hybride is de 1.8 (90 kW/122 pk), vanaf €30.995. Getest is de krachtiger 2.0 Hybride (135 kW/184 pk) die vanaf €34.190 verkrijgbaar is. De geteste auto heeft het Bi-Tone-uitrustingsniveau en kost €38.290.

Standaard heeft de Bi-Tone onder meer metallic lak, een zwart of grijs dak, blauwe afwerking met luxe materialen van het dashboard en de middenconsole, 18 inch lichtmetalen wielen, automatisch in hoogte verstellende en meesturende koplampen, halfleren bekleding, intelligente parkeerhulp, privacyglas, een elektrisch verstelbare lendensteun, zwarte hemelbekleding, stoelverwarming, dodehoekbewaking, achteruitrijradar en navigatie.

