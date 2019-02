Test Suzuki Vitara: succesnummer laat steken vallen

AutotestDe Vitara is al sinds 1988 een succesnummer van Suzuki. Lang voordat het grote publiek de SUV omarmde had hij al een trouwe schare fans.

Tegenwoordig moet de Vitara alle zeilen bij zetten om overeind te blijven te midden van het enorme aanbod van compacte SUV’s. De huidige generatie stamt alweer uit 2015 en om jong te blijven gunde Suzuki hem onlangs een ingrijpende facelift. Die staat hem goed. Naast onder andere een nieuwe grille is ook de komst van de nieuwe rijhulpen en een nieuwe driecilinder turbo-benzinemotor belangrijk nieuws. Als vanouds is deze Suzuki ook met vierwielaandrijving leverbaar.

Ook binnenin toont de Vitara zich een auto van deze tijd. Het dashboard is origineel en fraai afgewerkt met zilverkleurige accenten. In de geteste versie is ook de stoelbekleding bijzonder: de stof daarvan oogt gecapitonneerd. Met de rijhulpen is de Vitara helemaal bij de tijd. Ook het infotainment met 7 inch scherm laat weinig te wensen over, maar is soms wat traag.

Beenruimte

De zitruimte achterin is maar net voldoende. De ver naar achter geplaatste tunnelconsole beperkt de beenruimte in het midden en leidt ertoe dat eigenlijk slechts twee mensen fatsoenlijk achterin kunnen zitten. De bagageruimte is met 375 liter voor deze klasse voldoende. Als je de bank omklapt, krijg je helaas geen volledig vlakke laadvloer.

De geteste versie heeft de bekende viercilinder 1,4 liter turbo-motor die met zijn 140 pk meer pit heeft dan de nieuwe driecilinder. Deze krachtbron levert prima prestaties, heeft een testverbruik van 1 op 13,5 en werkt goed samen met de handgeschakelde zesversnellingsbak. Op de snelweg blijkt de Vitara niet een van de stilste en ook in het rijgedrag is deze Suzuki een middenmoter. Er zijn concurrenten die een comfortabeler onderstel hebben of net wat fijner sturen.

Eindcijfer

6,8

Plus

+ Prima motor

+ Alle moderne rijhulpen paraat

+ Originele afwerking interieur

+ Ook met 4x4 leverbaar

Min

- Beperkte zitruimte achterin

- Niet altijd een vlakke laadvloer

- Rijcomfort kan beter

Conclusie

Niet alleen om te zien, ook met zijn techniek is de Vitara na de laatste vernieuwing weer helemaal bij de tijd. Maar als gezinsauto laat hij vooral op de achterbank steken vallen. De 1,4 liter benzinemotor presteert goed, in het rijgedrag is deze Suzuki een middenmoter.

EXTRA TESTNOTITIES

- Het infotainment kan overweg met Apple CarPlay, Adroid Auto én MirrorLink.

- Zo’n sprietantenne, die je moet verwijderen bij de wasstraat, hoort in deze klasse toch eigenlijk een haaienvin-antenne te zijn. Die is veel gebruiksvriendelijker.

- Overigens valt er aan de kwaliteitsbeleving van deze Suzuki nog wel wat te verbeteren: als je een portier dichtgooit, voelt dat niet altijd degelijk, eerder een beetje licht aan.

- Een Japanse traditie is het hendeltje voor de tankklep bij de vloer. Handiger zou het zijn om die klep bij de centrale vergrendeling te betrekken.

- Bijzonder: de blauwgekleurde projector van het led-dimlicht in de testauto draagt bij aan het eigen gezicht.

- De bagageruimte heeft een dubbele laadvloer voor extra gebruiksgemak.

- Opvallend is het nieuwe, analoge klokje centraal op het dashboard, dat deel uitmaakt van het Stijl-uitrustingsniveau.

- Het instrumentarium bevat een nieuwe 4,4 inch digitaal info-display met rijgegevens.

- De Vitara is met de 1,4 liter viercilinder (‘Boosterjet’) benzinemotor (140 pk) te koop vanaf €27.499. De geteste versie is de Stijl, met een prijs van €30.990, en die is extra luxueus uitgerust met o.a. het 7 inch touchscreen, navigatie, adaptive cruise-control, kunstleer en synthetische suède als stoelbekleding, 17 inch lichtmetalen wielen, in de buitenspiegels geïntegreerde richtingaanwijzers, volledige led-koplampen, lichtsensor, automatische koplamphoogteverstelling, parkeersensoren voor en achter én het volledige pakket aan rijhulpen: dode hoekbewaking, automatisch noodremsysteem, rijstrookbewaking, achteruitrij-radar, verkeersbordherkenning en slingerwaarschuwing (voor als de auto door vermoeidheid of afleiding van de bestuurder plotseling slingerend over de weg gaat).

Volledig scherm © Bart Hoogveld

