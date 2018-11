Test Suzuki Swift: bewezen kwaliteit zonder poespas

Suzuki Swift 1.2 (90 pk), vanaf €16.599

Als je al jaren te boek staat als een van de zuinigste én betrouwbaarste auto’s, met ook nog eens lage onderhoudskosten, hoef je eigenlijk niks meer uit te leggen. Onderzoek van onder andere de Consumentenbond wijst dat uit.

Doelmatigheid vormt al jaren het karakter van deze Japanner. Een trendsetteris hij nooit geweest. Bij deze auto zul je geen innovaties zien die andere merken nog niet hebben. Maar zijn trouwe fans waarderen bijvoorbeeld zijn sportieve trekjes. Hij ziet er stoer uit en oogt als een driedeurs, doordat de grepen van de achterste zijportieren in de raamstijlen zijn verwerkt. Niet echt handig, maar dat terzijde.

De zitruimte op de achterbank is maar net voldoende voor een auto in deze klasse en de kofferbak is met 265 liter ook niet echt groot. Bovendien word je bij het inladen geconfronteerd met een forse tildrempel. Het infotainment blijkt technisch bij de tijd, maar het aanraakscherm is relatief klein en zou wat intuïtiever en sneller mogen werken.

Kracht

Wie pittige motorprestaties verlangt, kan beter een van de krachtiger motorversies kiezen. Want van de zuinige, enigszins tamme 1.2 viercilinder motor (90 pk, testverbruik 1 op 19,3) moet je geen wonderen verwachten. Iets om rekening mee te houden bij inhaalmanoeuvres.

De Swift stuurt daarentegen zeer sportief en ook zijn koersvastheid verrast in positieve zin. Maar het veercomfort kan beter en de versnellingsbak schakelt soms stroever dan verwacht. Met slechts 815 kilo is deze Suzuki een lichtgewicht. Hij betaalt daarvoor wel een prijs: de Swift laat duidelijk horen hoe op geluidsisolatie is bezuinigd. Ook de afwerking kan beter. En concurrenten als de Polo, Fiesta en Yaris hebben standaard meer veiligheid aan boord.

Plus

+ Bewezen betrouwbaarheid.

+ Lage gebruikskosten.

+ Prima weggedrag.

Min

- Tamme motor.

- Basisversie mist rijhulpen.

- Comfort kan beter.

Eindcijfer: 6,7

Conclusie

De Swift rijdt goed en is nog altijd een van de voordeligste en betrouwbaarste auto’s. Helaas is hier en daar net iets te veel bezuinigd op de kwaliteitsbeleving.

Extra testnotities

- Suzuki levert de Swift ook met veel krachtiger 1.0 en 1.4 benzinemotoren dan de 1.2 versie die hier is getest. Die zijn bovendien technisch geavanceerder dan de geteste viercilinder zonder turbo.

- De (opklapbare) armsteun voorin blijkt in de praktijk nogal onhandig. Hij belemmert óf de bediening van de handrem óf de bediening van versnellingsbak.

- Dat dit een relatief goedkope uitvoering is, blijkt onder meer uit de handbediende zijramen achter. Gewoon slingeren, net als vroeger.

- Typisch Japans en zo langzamerhand toch echt ouderwets: het hendeltje naast de bestuurdersstoel waarmee je de tankklep opentrekt. Veel handiger is natuurlijk een klep die geïntegreerd is in de centrale portiervergrendeling.

- Deze Swift mag dan een zuinige auto zijn, de tankinhoud van slechts 37 liter leidt ertoe dat je toch onverwacht gauw weer bij de pomp moet opdraven.

- De Swift vijfdeurs is met de viercilinder 1.2 (90 pk) benzinemotor (zonder turbo) te koop vanaf € 16.599. De geteste uitvoering is de Business Edition, die vanaf €17.099 in de prijslijst staat. Hij is extra rijk uitgerust met o.a. navigatie, cruise-control, achteruitrijcamera, parkeersensoren achter, een armsteun voor, draadloze telefoonoplader en luxe vloermatten.

