Test Skoda Superb iV: iets minder ruim, maar wel zuinig

De Skoda Superb was met zijn ruime interieur en rijke uitrusting altijd al erg geliefd als auto van de zaak. Is hij als plug-in hybride nog aantrekkelijker?

Skoda Superb Combi 1.4 TSI PHEV (218 pk/160kW), vanaf €41.990

Voor het eerst staat de grote Superb ook met een stekker in de showrooms. Het is Skoda’s allereerste plug-in hybride, waarin een 1.4 TSI benzinemotor is gekoppeld aan een elektromotor.

De Superb Combi biedt nog steeds veel ruimte die je bij de populaire SUV’s in deze prijsklasse niet gauw zult vinden. Op de achterbank is vooral de beenruimte ongekend, even afgezien van de flinke tunnel die de voetenruimte beperkt. De Superb staat ook bekend om zijn enorme bagageruimte, maar in de hybride levert die 150 liter in. Gelukkig speelt dit euvel zich vooral in de bergruimte onder de laadvloer af en valt met de overblijvende 510 liter nog steeds goed te leven.

Voor een auto in deze prijsklasse en met een hoog uitrustingsniveau, is het aantal veiligheidssystemen beperkt. Voor adaptieve cruisecontrol, verkeersbordherkenning en rijstrookbewaking moet je bijbetalen.

De elektromotor van de hybride wordt gevoed door een (13 kWh) batterijenpakket dat vóór de achteras in de wagenvloer is geïntegreerd. Trek voor het volledig opladen van het batterijenpakket maar zo’n 3,5 uur uit. Irritant is het rode lampje in het instrumentarium, dat permanent brandt zodra de batterijen leeg zijn.

De benzine- en elektromotor werken voorbeeldig samen: stil en soepel. Ook de zestraps automaat doet zijn werk naadloos en vlot. Volledig elektrisch komt deze Skoda op papier 55 kilometer ver. En in combinatie met de benzinemotor is zijn reikwijdte maar liefst 850 kilometer. In de praktijk is dat natuurlijk allemaal wat minder, toch noteerden we een testverbruik van ruim 1 op 18. Dat is heel netjes. De vering blijkt comfortabel en de besturing werkt licht, maar direct. En ook voor de wegligging hoeft deze grote Skoda zich beslist niet te schamen.

Plus

+ Reusachtige zitruimte.

+ Krachtige, soepele aandrijflijn.

+ Zuinig.

+ Grote actieradius.

+ Comfortabele vering.

Min

- Als hybride minder bagageruimte.

- Veiligheidsuitrusting valt tegen.

- Irritant lampje bij lege batterij.

Eindcijfer

7,9

Conclusie

De Superb is als plug-in hybride een interessant alternatief voor diesel. Hij is zuinig en heeft een grote actieradius. Met de riante zitruimte, het goede veercomfort en de soepele aandrijflijn is dit een prettige zakenauto.

Extra testnotities

De toevoeging iV in de typenaam krijgen voortaan alle geëlektrificeerde Skoda’s. Maar in de prijslijst is die lettercombinatie gek genoeg niet terug te vinden.

Het infotainment biedt veel, maar werkt soms te traag en omslachtig. Staat de navigatie aan, dan kun je niet even snel naar de radio of telefoon.

Het volume van de radio is alleen met drukknoppen te regelen. Een draaiknop zou sneller werken.

Handig: je kunt de laadkabel onder vloer van de bagageruimte opbergen.

Onhandig: een drukknop om de tankklep te openen. Waarom is dat niet gewoon in de centrale vergrendeling geïntegreerd? Gelukkig gaat de laadklep (voor het elektrische gedeelte, in de grille) wél simpel open: door er even op te drukken.

Fijn: een aparte klimaatregeling die dus hier niet in het infotainmentscherm is opgenomen.

De stoelkussens zijn wel wat hard. Daar moet je van houden.

Typisch Skoda: handige oplossingen zoals een verplaatsbaar prullenbakje in de portieren, een ijskrabber bij de tankklep en een uitneembaar zaklampje in de bagageruimte.

De Skoda Superb Combi is als plug-in hybride 1.4 TSI PHEV (160kW/218 pk) te koop vanaf €41.990. Ter vergelijking: met alleen een benzinemotor is hij er vanaf €36.990. Die blijft dus aanzienlijk goedkoper. De hybride heeft altijd een zestraps automaat. De basisversie is de Business Edition Plus met onder meer led-koplampen, draadloos oplaadplatform voor smartphones, automatische klimaatregeling, cruisecontrol en een Amundsen-navigatiesysteem met 8 inch touchscreen.

De geteste auto heeft uitrustingsniveau Sportline Business en staat vanaf €46.490 in de prijslijst. Hij heeft standaard 18 inch lichtmetalen wielen, Matrix led-koplampen, dynamische richtingaanwijzers, een digitaal instrumentarium (Virtual Cockpit), sportonderstel, sportstoelen en Alcantara bekleding. Bovendien heeft de geteste auto een paar opties: elektrisch verstelbare voorstoelen met verlengbare zitting (€590), lichtmetalen wielen 19 inch (€450), navigatie Columbus met 9,2 inch touchscreen (€1.250) en het Function-pakket (€790). Dit alles brengt de totaalprijs op €49.570.

Skoda geeft tegenwoordig vier jaar garantie.

