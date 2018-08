Test Skoda Octavia Combi: de no-nonsense stationwagon

Skoda Octavia Combi 1.0 TSI (115 pk) DSG-7, vanaf € 27.190

De Skoda Octavia Combi heeft het ver geschopt. Hij is een van de meest verkochte auto’s in Nederland en ook favoriet bij leaserijders. Het merk is groot geworden met no-nonsense auto’s die veel waar bieden voor het geld.

Dat geldt zeker voor de Octavia Combi, die zich alleen al onderscheidt met heel veel ruimte. Op de achterbank zitten ook lange tieners of volwassenen prima en de bagageruimte is met 610 liter een van de grootste in zijn klasse. Superhandig: het scherm dat de bagage afdekt rolt automatisch op, nadat je erop hebt gedrukt. En het lampje in de bagageruimte is uitneembaar om tevens als zaklamp te dienen.

Sowieso is er veel aandacht voor dingen die het leven van de automobilist gemakkelijker maken. Zoals een ijskrabber bij het tankklepje. Of een verplaatsbaar prullenbakje voor in het bergvak van een zijportier. Ook handig: een systeem dat het tanken van de verkeerde brandstof voorkomt en de uitklapbare haakjes in de bagageruimte om een boodschappentas aan op te hangen.

Voorspelbaar

Het interieur oogt erg voorspelbaar en kleurloos. Maar het infotainment is helemaal bij de tijd en werkt snel en plezierig. Ook de veiligheid is dik voor elkaar, want deze Skoda is bekend met een automatisch remsysteem voor overstekende voetgangers, achteruitrij-radar en Trailer Assist: een handig hulpje bij het trekken van een aanhanger. En zo’n knie-airbag zie je bij de concurrentie ook niet altijd terug.

Het onderstel blijkt vooral op comfort afgestemd, terwijl deze Octavia tegelijkertijd ook voldoende koersvast is. De driecilinder motor (testverbruik 1 op 14,5) kan de auto gemakkelijk aan. Maar in combinatie met de automaat wordt soms wel voor een net wat te laag toerental gekozen. Ongetwijfeld met het oog op een zo zuinig mogelijk brandstofverbruik, maar het leidt dan tot een minder aangenaam, brommend motorgeluid. Verder zou de automaat soms sneller mogen reageren.

PLUS

Grote bagageruimte. Veel zitruimte op de achterbank. Veel handigheidjes.

MIN

Brombeer bij lage toeren. Werking automaat kan beter.

EINDCIJFER

8,0

CONCLUSIE

Vergeleken met de concurrentie biedt de Skoda Octavia Combi veel ruimte en een prima uitrusting. In combinatie met goede rijtechniek en up-to-date veiligheid en infotainment maakt het hem tot een aantrekkelijke auto voor de zakelijke rijder én particulier.

EXTRA TESTNOTITIES

- Het zitcomfort kan beter: de stoelen zouden vooral de bovenbenen wat meer moeten ondersteunen.

- De voetenruimte achterin kampt helaas wel met een flinke tunnel in de vloer.

- De middenarmsteun voor is in hoogte én lengte te verstellen.

- Onder de bestuurdersstoel biedt een bergvak plek aan een veiligheidsvest.

- Handig in de geteste auto: een uitneembare vloermat met twee zijden. Het rubberen, makkelijk schoon te maken oppervlak is ideaal als je een keer je vuile, natte schoenen of laarzen meeneemt.

- Bijzonder: Skoda heeft de startknop op de stuurkolom geplaatst. De meeste autofabrikanten kiezen voor een plek in het dashboard of tussen de voorstoelen.

- De Connected Car Module is een goed voorbeeld van hoe Skoda met zijn tijd meegaat. Deze app (helaas niet in de standaarduitrusting) laat zien wat het brandstofverbruik is, of de deuren vergrendeld zijn, wanneer de auto een APK of onderhoud nodig heeft en hij geeft ook aan waar de auto zich bevindt. Daarnaast biedt hij een overzicht van alle gemaakte ritten en is het mogelijk om de ritregistratie te downloaden, zodat je zakelijke- en privé-ritten administreert conform de eisen van de belastingdienst.

- De goedkoopste Octavia Combi kost €24.390. Dan krijg je dezelfde 1.0 TSI (115 pk) motor als in de geteste auto. Maar in combinatie met de DSG-7 automaat is deze Skoda te koop vanaf € 27.190. De geteste versie heeft daarnaast het Business Style uitrustingsniveau, waarmee de auto vanaf € 30.840 in de prijslijst staat. Hij is dan al bijzonder rijk uitgerust met onder meer led-koplampen, het Canton audiosysteem (met 10 luidsprekers, digitale equalizer en subwoofer), vermoeidheidswaarschuwing, radiografische contactsleutel (voor portieren en startsysteem), 17 inch lichtmetalen wielen, twee jaar abonnement voor de smartphone-app (Skoda Connected Car Module), mistlampen vóór, het centrale 9,2 inch scherm voor het infotainment met navigatie en smarthone-koppeling, een jaar online entertainment, wifi-hotspot, parkeersensoren voor en achter en verwarmbare voorstoelen.

Daarnaast is de geteste auto verrijkt met een aantal extra’s: leren stoelbekleding (€1.999), Dynamic pakket (€470), privacy-glas achter (€180), lichtmetalen wielen Alaris (€350), adaptive cruise control (€600) en een elektrisch bedienbare achterklep (€390). Met dit alles komt de totaalprijs op €34.829.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld