Test Renault Captur: lastig te evenaren

AutotestDe Captur was in 2013 een van de pioniers als compacte SUV. Inmiddels zijn er veel concurrenten bij gekomen, maar het lukt ze nauwelijks om deze populaire Renault van de troon te stoten.

Renault Captur 0.9 TCe (90 pk), vanaf €19.490

Origineel, aantrekkelijk design is lang houdbaar. De Renault Captur bewijst dat als geen ander. Na vijf jaar ziet hij er nog steeds zeer eigentijds uit. Ook het goede zitcomfort en de hoge instap maken hem nog altijd tot een van de meest verkochte auto's in Nederland.

Het interieur oogt eveneens nog steeds modern met kleuraccenten, een grote, digitale snelheidsmeter en een sleutelkaart die de contactsleutel vervangt. Ronduit verrassend zijn het bergvakje met klep bovenin het dashboard én de grote lade die het traditionele handschoenenkastje vervangt. Minder van deze tijd is het beperkte aantal knoppen op het stuur. Renault gebruikt nog steeds zo'n ouderwetse, dikke stengel aan de stuurkolom voor bediening van de audio-installatie.

Infotainment

De Captur is leverbaar met keus uit drie infotainment-systemen, inclusief een maximaal 7 inch groot beeldscherm. Helaas laten die systemen zich alleen aan een Android-telefoon koppelen en dat staat Google in Nederland niet toe. Het systeem in de geteste auto blijkt overigens ook geen topper als het gaat om snelheid en overzichtelijkheid.

De zitruimte op de achterbank is voldoende, mede dankzij de mogelijkheid om deze te verschuiven. Ook de bagageruimte is groot genoeg, al zijn er concurrenten die meer bieden. De laadvloer laat zich op verschillende niveaus plaatsen en dat is handig.

De driecilinder turbomotor (testverbruik 1 op 12,7) levert bij lage toeren erg weinig trekkracht en hij is ook niet de stilste. Indrukwekkender is het onderstel. Dat combineert goed veercomfort met een stevige wegligging. Ook de besturing is dik in orde. De Captur heeft door zijn leeftijd inmiddels wel een achterstand opgelopen als het gaat om veiligheidssystemen. Zo is hij niet leverbaar met een radargestuurd systeem dat automatisch remt om botsingen te voorkomen. Ietwat ouderwets lijkt ook de toepassing van trommelremmen in plaats van schijfremmen achter, maar de remprestaties laten weinig te wensen over.

PLUS

Goed zitcomfort. Origineel, tijdloos design. Verschuifbare achterbank.

MIN

Geen automatisch remsysteem. Niet altijd gewillige motor.

EINDCIJFER

6,4

CONCLUSIE

Goed zitcomfort, voldoende ruimte en een prima weggedrag kenmerken de Captur. Ondanks zijn leeftijd oogt hij allerminst ouderwets. Maar technisch gezien begint hij zo langzamerhand wel achter te lopen.

EXTRA TESTNOTITIES

- De geteste motorvariant heeft geen start-stopsysteem. Hij is sowieso niet de zuinigste in dit segment.

- Dat zie je niet vaak: de (Zipper-)stoelbekleding is uitneembaar. Zo kan je na een paar jaar nog eens wisselen, of de stof een wasbeurt geven.

- Verantwoordelijk voor de originele, tijdloze vormgeving van de Captur is de Nederlander Laurens van den Acker, die de design-afdeling van Renault leidt.

- Er zijn vele mogelijkheden om een Captur naar persoonlijke smaak aan te kleden, met een rijke keus uit kleuren en accessoires.

- De Captur is technisch vrijwel gelijk aan de Renault Clio.

- Opmerkelijk: van huis uit heeft de Captur een sprietantenne, maar als accessoire (€174,95) kan deze vervangen worden door een haaienvin-antenne, die tevens geschikt is voor ontvangst van digitale radio.

- De elektronica in de Captur is niet altijd sterk in de communicatie. Soms klinkt een waarschuwende piep, terwijl de auto niet duidelijk aangeeft waarom. Pas na een uitgebreide zoektocht in de menu's blijkt het dan bijvoorbeeld om een waarschuwing voor snelheidscontroles te gaan.

- De kofferbak heeft - afhankelijk van de stand van de verschuifbare bank - een inhoud van 377 tot 455 liter en dat is keurig voor deze klasse.

- De door ons geteste Captur heeft de lichtste motorisering. Het is de TCE 90 die vanaf €19.490 in de prijslijst staat. In dit geval betreft het de Intens-uitvoering en die kost €23.390. Bovendien is de test auto verrijkt met tweekleurige lak en bijpassende bekledingsstof (€695), een middenarmsteun voorin (€195), het Bose-audiosysteem met zes luidspekers en subwoofer (€495) en het Easy Life Pack (parkeersensoren rondom, achteruitrijcamera, automatisch inparkeren, dode hoek-waarschuwing, €495). Met dit alles komt de totaalprijs van de geteste auto op € 25.270.

- De geteste versie (Intens) heeft standaard het Renault R-Link multimedia- en navigatiesysteem met 7 inch touchscreen en voice-control en TomTom navigatie, inclusief HD Traffic verkeersinformatie en een kaart van Europa met maximaal drie jaar lang gratis updates.

