Test Peugeot e-208: elektrisch rijden in compact formaat

AUTOTESTDe Peugeot e-208 is een niet al te dure elektrische auto die ook particuliere kopers over de streep moet trekken. Hij komt met volle batterijen redelijk ver en kan ook snel weer opladen.

Peugeot e-208 136 pk (100 kW), vanaf €34.900

Dankzij de huidige subsidieregeling krijg je bij aanschaf van de Peugeot e-208 4000 euro terug. Daarmee blijft hij nog steeds aanzienlijk duurder dan een benzineversie, maar de drempel is lager dan ooit.

Volgens Peugeot komt de e-208 op een volle batterijlading 340 kilometer ver; in de praktijk blijkt ruim 300 kilometer goed haalbaar. De meeste particuliere rijders kunnen daar goed mee leven. Zij zullen ook ervaren dat het rijden in zo’n elektrische auto een feest is. Je hoort de 136 pk (100 kW) sterke motor vrijwel niet en de auto is bliksemsnel. Ook heb je standaard het gemak van een automaat. Dankzij de driefase-laadtechniek hoeft opladen niet lang te duren. Bij de juiste snellader kunnen de batterijen al binnen een halfuurtje voor 80 procent vol zijn.

In het weggedrag levert deze Peugeot wel iets in ten opzichte van de versies met verbrandingsmotor. De e-208 heeft een rijklaar gewicht van 1530 kg. Je voelt het (50 kWh) batterijenpakket soms in de wegligging en besturing. Maak je een stuurfout in de bocht, dan duwt het extra gewicht mee om je uit de koers te brengen. Het onderstel is aangepast op de extra kilo’s en hierdoor veert de elektrische 208 ook net wat steviger dan de niet-elektrische varianten.

Verder is de elektrische 208 natuurlijk gewoon een 208. Dat betekent een sierlijk en eigenzinnig gestileerde auto. Met een lage zitpositie achter het eveneens laag geplaatste stuur, waar je overheen kijkt om het instrumentarium te kunnen zien. Dat instrumentarium is een juweeltje, dankzij ingenieuze 3D-techniek. Het moderne infotainment wordt ondersteund door TomTom-verkeersinformatie. Onhandig is de plek van de bedieningshendel van de cruisecontrol: verscholen achter het stuur. En op de achterbank zit je nogal krap.

Plus

+ Bliksemsnel.

+ Relatief snel op te laden.

+ Bagageruimte niet kleiner dan in benzineversies.

Min

- Extra gewicht voelbaar in weggedrag.

- Krap op de achterbank.

- Onhandige plek cruisecontrol.

Eindcijfer

7,4

Conclusie

De Peugeot 208 levert als elektrische auto aan comfort en weggedrag iets in. Maar zijn krachtige én stille aandrijflijn maakt hem bliksemsnel en het gemak van een automaat is een extra pluspunt.

Extra testnotities

Elektrisch rijden is goedkoper dan ooit dankzij de 4000 euro subsidie bij aanschaf van een elektrische auto. Bovendien hoef je geen wegenbelasting te betalen.

De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s werd op 1 juli van kracht en al na negen dagen was de pot leeg. Het is nog steeds mogelijk om de subsidie aan te vragen, maar de aanvraag wordt nu doorgeschoven naar 2021. Je krijgt het geld dus volgend jaar pas terug, mits de aanvraag is goedgekeurd en er nog voldoende budget beschikbaar is.

Ondanks de fiscale voordelen blijft het de vraag of de elektrische auto echt al een serieus alternatief is voor een benzineauto. Een Peugeot e-208 heb je met aftrek van de subsidie nu weliswaar al voor €30.900 voor de deur, maar met een 1.2 benzinemotor koop je de Peugeot 208 al vanaf €17.980. Dat blijft een groot prijsverschil, al zijn de gebruikskosten van een elektrische auto aanzienlijk lager. Peugeot biedt nu zelfs 6 jaar lang (of 180.000 kilometer) gratis onderhoud bij aanschaf van een e-208.

Uiteraard is er ook voor zakelijke rijders veel voordeel te behalen. Zij betalen slechts 8 procent bijtelling voor een elektrische auto in deze prijsklasse.

Een geruststellende gedachte bij zo’n elektrische auto is natuurlijk dat je ter plekke nooit de lucht verontreinigt.

Een andere leuke bijkomstigheid is dat je jouw auto thuis kunt ‘voltanken’, mits het oplaadsnoer gemakkelijk zijn weg vindt bij jouw woning.

Met 265 liter is de bagageruimte van de e-208 precies even groot als in de benzineversies.

Hoe lang houdt zo’n batterijenpakket het eigenlijk vol? Om die onzekerheid weg te nemen garandeert Peugeot gedurende 8 jaar of 160.000 kilometer een minimale laadcapaciteit van 70 procent.

De laadaansluiting zit in de flank van de auto, achteraan op de vertrouwde plek waar je normaliter ook de vulopening voor benzine of diesel vindt. Sterker nog: op het oog ziet de laadklep eruit als een gewone tankklep.

De e-208 is te koop vanaf €34.900 (exclusief de aanschafsubsidie). Dan krijg je het Active-uitrustingsniveau. De geteste auto heeft het rijke GT-uitrustingsniveau. Daarmee kost hij €39.050. De geteste auto had ook nog enkele opties: een draadloos telefoon-oplaadvlak (€150) , een glazen panorama-dak (€500) en een in aparte kleur (zwart) gespoten dak (€300). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste e-208 op precies €40.000.

