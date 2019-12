Test Peugeot 208: origineel design, maar wel krap

Peugeot 208 1.2 PureTech (100 pk/75 kW), vanaf €20.630

Al aan de buitenkant van de nieuwe 208 zie je dat nadrukkelijk naar sportiviteit is gezocht: hij kijkt venijnig de wereld in. Dat blijkt ook binnenin, waar de inmiddels bekende i-Cockpit van Peugeot domineert: een sportief, kromgebogen dashboard in twee lagen met een laag geplaatst stuur, waar je overheen en niet tussendoor kijkt om de instrumenten te zien.

De sportieve zit is ook laag, waardoor je bovenbenen nauwelijks worden ondersteund en dat voelt weinig comfortabel. Het interieur oogt zeer origineel. Hoogtepunt is het digitale instrumentarium dat met een slimme truc driedimensionaal is gemaakt: met een tweede transparant scherm eroverheen.

Ook zien we een fraai gestileerde rij pianotoetsen midden in het dashboard, met daarachter evenzoveel tiptoetsen. Mooi, maar in de praktijk niet handig. Want met 14 identieke knoppen bij elkaar is het lastig je weg te vinden tijdens het rijden.

Op de achterbank is het krap en ook de bagageruimte valt met 265 liter tegen. De meest verkochte auto in deze klasse, de VW Polo, is achterin veel ruimer en biedt 351 liter bagageruimte. Om nog maar te zwijgen van de nieuwe Clio met 391 liter. Bovendien houd je na het omklappen van de bank een laadvloer over met onhandig hoogteverschil.

Eenmaal op weg maakt de 208 zijn sportieve beloften waar. De zuinige 1,2 liter driecilinder motor (testverbruik 1:17) reageert gewillig op het gaspedaal, de versnellingsbak schakelt prima, de besturing is lekker direct en de wegligging behoort tot het beste dat deze klasse te bieden heeft. Hoewel de vering redelijk comfortabel is, blijkt de demping onaangenaam hard. Waar is toch het comfort van Peugeot gebleven?

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Originele vormgeving.

+ Innovatief 3D-instrumentarium.

+ Pittige motor.

+ Puik weggedrag.

Min

- Te krappe zitruimte achterin.

- Te kleine kofferbak.

- Ongelijke vloer na omklappen bank.

Eindcijfer

7,3

Conclusie

De nieuwe 208 kenmerkt zich door uitdagende rijeigenschappen en origineel design, met als hoogtepunt het fraaie 3D-instrumentarium. Maar de concurrentie verslaat deze Peugeot moeiteloos als het gaat om de zitruimte achterin en de bagageruimte.

Extra testnotities

Het stuur, voorzien van een prettig inde hand liggende, dikke rand, is aan twee zijden afgeplat als een echt sportstuur.

Handig: het extra bergvak met klep, midden onderin het dashboard.

Jammer dat de vloer bij de achterbank niet helemaal vlak is.

Handig in het gebruik én accuraat: TomTom navigatie en real-time verkeersinformatie.

De 208 verschijnt voor het eerst ook volledig elektrisch op de markt. Deze e-208 arriveert begin volgend jaar in Nederland. Hij komt met opgeladen batterijen 340 km ver (WLTP) en bij een snellader is hij in een half uur tot 80 procent op te laden. De eerste versie is behoorlijk rijk uitgerust, maar heeft daardoor ook een stevige prijs: € 36.250.

Als je een paar dagen in de nieuwe 208 rond rijdt, dringt zich toch de vraag op waarom deze fabrikant zo nadrukkelijk naar sportiviteit zoekt in een auto die vooral gebruikt wordt om boodschappen te doen bij de Albert Heijn of om de kinderen naar school te brengen. Denk aan de lage zit, het sportstuur en de tamelijk harde demping. Was Peugeot niet juist het merk dat jarenlang comfort predikte?

Getest is de motorversie 1.2 PureTech met 100 pk/75 kW vermogen. Die is er vanaf €20.630. In dit geval heeft de auto het Allure-uitrustingsniveau en daarmee kost hij € 22.430. Bovendien is de geteste auto voorzien van een aantal extra’s, zoals Pack Connect (850), Pack Drive Assist (450), privacy-glas(200), draadloze telefoonoplader (150), keyless entry (350), volledige led-koplampen (1.100) en nog een aantal andere opties (450). Met dit alles komt de prijs van de testauto op € 25.980.

